快評：局勢敏感脆弱　莫拿台海和平冒險

中評社快評／台海局勢暗潮洶湧，這個夏天可能有進一步攪動脆弱局勢的事情發生，美台狂飆，動作不斷，威脅和平。如果真到了那一步，難保不發生新的台海危機，不可不慎。



台灣“國安會秘書長”李大維5月中旬前往華府與美國國安顧問波頓會晤，破了多年禁忌。最新消息說，李大維見波頓負有重要使命，是為高層訪華府鋪路。美國媒體報道，美國聯邦參議院外委會亞太小組委員會主席加德納2日公開稱，這個夏天要促成台灣“總統”訪華府並到國會演講。



自1979年1月1日中美建交、台美斷交後，台灣領導人從未去過華府。1995年李登輝到康乃爾大學演講，引發台海滔天巨浪。如果台灣領導人到訪華府，公開活動，對中美關係、對台灣和平的衝擊可想而知。



大陸國務委員兼國防部長魏鳳和2日在新加坡香格里拉對話會上指出，如果有人膽敢把台灣從中國分裂出去，中國軍隊別無選擇，必將不惜一戰，不惜一切代價維護祖國統一。他還說，祖國的神聖領土一寸也不能丟，別人的東西一分一毫也不要；中國軍隊不惹事，但也不怕事，人不犯我，我不犯人，人若犯我，我必犯人。



這也是“勿謂言之不預也”！外間解讀，魏鳳和之言敲山震虎，誓阻美國插手台海，大陸軍隊日益強硬。這是必然的，因為事涉領土主權，大陸絕不退讓，美方不應低估大陸軍隊維護主權的決心。局勢敏感脆弱，台灣當政者莫拿台海和平冒險。