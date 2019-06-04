大華網：蔡英文穩操勝券?賴清德拼逆轉勝

從整個局勢來看，賴的盤算並不實際，恐只能選擇接不接受蔡賴配了。 中評社香港6月4日電／民進黨下任總統黨內初選進入最後衝刺階段，6月10日至14日辦理民調，15日確定提名人選。賴清德雖仍勤跑校園，爭取年輕人支持，但初選辦法已遭修改，手機納入民調，且占一半比例，致使大勢底定，蔡英文將穩操勝券。



大華網路報今天發表時評說，民進黨5月29日的中執會，修訂通過黨內初選選務日程，將原本是市內電話民調，改為市內電話、行動手機民調各半，不以“對手對比”、“黨內互比”併用題型，只採用“對手對比”題型，以國民黨韓國瑜、無黨籍柯文哲為對手。



這是民進黨創立以來，首次在黨內初選進行中修改選務日程，表面上是經過蔡英文、賴清德兩位參選人的同意，但實際上則是按照蔡單方面的意思做修訂，賴在事後雖表示抗議，但已於事無補。



蔡英文方面原本要求從市話民調改為手機民調，中執會最後決定改為市話、手機各半，已足以使蔡在民調方式取得先機。還有，民調不採“黨內互比”，只用“對手對比”題型，則是避免賴藉此直接贏過蔡。



更重要的是，市話民調用發行一年的電話簿為抽樣母體樣本、手機民調用通訊傳播委員會公布前一季的用戶碼為母體抽樣，兩者重疊的部分有沒有去除，以及會不會出現事先安排的抽樣樣本，更是決定蔡賴二人由誰勝出的關鍵。



時評說，有關民調執行技術的疑惑，正是賴清德陣營擔憂之所在。賴接受媒體訪問時就直言，外傳石油工會在蒐集支持蔡英文者手機號碼，以他的了解，不只石油工會，各縣市很多團體都發生這樣的現象。