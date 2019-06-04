李正皓：造韓國瑜勢的同時　也造了反韓的勢

李正皓針對6月1日台北凱道挺韓造勢大會讓韓流再起，在臉書發文表示看法。（照片：李正皓臉書） 中評社台北6月4日電／中國國民黨高雄市長韓國瑜出席6月1日台北凱道挺韓造勢大會，湧入大批韓粉冒雨力挺，讓韓國瑜聲勢大復活。然而，國民黨草協聯盟發起人李正皓卻認為，造韓國瑜勢的同時，也造了反韓國瑜的勢，“別讓韓流陷阱成為最後一哩初選路的絆腳石”。



李正皓臉書全文如下：



爆料公社支持郭台銘還是韓國瑜的投票結束了，郭台銘的支持度為71%，韓國瑜的支持度為29%，這種大幅度的民調差距結果顯示61凱道造勢的成功雖然凝聚了韓粉的向心力，也擴散了非韓粉的恐懼感，年輕網友已產生在民調中“棄蔡賴柯、保郭（台銘）”的心理。



看到6月1日韓國瑜的凱道造勢上滿滿的人頭與國旗，沒有人敢否認此次造勢大成功的事實。



但是當韓國瑜造勢結束後，看到網上一遍英、賴、柯粉哀嚎後，我就判斷6月1日大家在凱道上凝聚了韓粉的向心力同時，也凝聚了非韓粉的焦慮感 ; 造韓國瑜勢的同時，也造了反韓國瑜的勢。



當台灣社會因為韓國瑜造勢成功而被一刀切成韓粉與非韓粉陣營後，無疑是對韓國瑜大大不利的，這種凝聚了向心，卻擴散了恐懼的反效果正是今日中國時報主筆室要提醒韓國瑜別踏入“韓流陷阱”（註1）的主要原因。



具體表現就是在此次爆料公社超過十萬人的投票過程中，有超過71%網友選擇支持郭台銘，而韓國瑜僅有29% ; 同樣爆料公社的投票在4月25日時郭台銘僅拿到55%的支持度、韓國瑜則有45%。



把時間拉回3月16日的“立委”補選，不論是選前造勢人數或民調謝龍介都大贏郭國文，但正是這種氣勢上的大勝，反讓原本民進黨的支持者與陳筱諭的支持者產生焦慮感，催出了郭國文的選票，也造成棄陳、保郭（國文）的投票行為。



與“立委”補選不同的是，國民黨的初選辦法採取“全電話民調”，在電話民調中更容易產生“棄蔡賴柯、保郭（台銘）”的可能，因為這樣的棄保不涉及真實投票行為，僅是電話中的人名選擇，此種選擇支持經濟取向、光譜較偏向中間的郭台銘對於蔡賴柯粉更無心理負擔。



未來韓國瑜至少還有兩場分別在花蓮與台中的造勢活動，我幾乎可以確定這兩場造勢的人數必定場場爆滿，但因造勢成功而產生的反韓情緒亦會同步上揚的狀況更是韓國瑜要小心的，別讓韓流陷阱成為最後一哩初選路的絆腳石。