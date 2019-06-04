賴清德：2020若當選不會宣布“台獨”

賴清德。(中評社 資料照) 中評社台北6月4日電／爭取民進黨2020提名的前“行政院長”賴清德昨天接受台媒專訪表示，他若當選，不會再宣布“台灣獨立”，他也希望其他參選人要把統一和“獨立”講清楚。



此外，他將積極推動憲政改革，包括推動偏“內閣制”的雙首長制、“立委”兼任部會首長、“行政院長”要經過“立法院”同意。他也會召開“憲政“國是會議”，但不會更動“憲法”前言，除非獲得朝野支持。



賴清德接受《聯合報》專訪，說明他的“台獨”主張。他說，“台獨”兩個字或“台灣獨立”四個字，就是指向一句完整的話：“台灣已經是‘主權獨立國家’，名字是‘中華民國’”，背後真正的意涵是捍衛“台灣主權”，反併吞，反一國兩制，捍衛台灣民主。大家不要對“台灣獨立”這四個字或“台獨”這兩個字誤解了，不要停留在1991年“台獨黨綱”的年代，民進黨的台灣獨立主張有時代演變。



賴清德說，陳水扁根據“台灣前途決議文”當選“總統”，沒有宣布“台灣獨立”，蔡英文也沒有宣布“台灣獨立”，“我當選‘總統’也不會另外宣布台灣獨立”。他所謂的“務實台獨”，除台灣前途決議文的內容，現在年代的政治人物要當工作者，要發展經濟，建設“國家”，造福人民，壯大台灣，這是最重要的。



他也提到，高雄市長韓國瑜自稱願捍衛“中華民國”粉身碎骨，但韓的主張和目標背道而馳。如果韓國瑜當選，又照著韓的主張去做，粉身碎骨的不是韓國瑜，而是“中華民國”。



至於與蔡英文的“維持現狀”有何不同？賴清德說，若單就兩岸關係提出“維不維持現狀”，只是兩者之間的關係，變成需要仰賴中國，但中國最近情況都改變了，因此應該拉高格局，拉大空間，站在國際局勢脈絡下看待兩岸關係，在印太戰略下善用“第一島鏈”的關鍵地位，積極扮演角色，既維護兩岸和平，也維持亞洲區域和平，在台灣站穩之後，向中國伸出友誼的手。