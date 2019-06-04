外交部：“修正主義大國”的帽子扣不到中國頭上

耿爽（圖片來源於網絡） 中評社北京6月4日電／針對美國防部報告稱中國是“修正主義大國”，外交部發言人耿爽3日說，所謂“修正主義大國”的帽子扣不到中國頭上，奉勸美方一些人士正視事實，停止對中國的無端抹黑和詆毀。



在當日例行記者會上，有記者問：據報道，6月1日，五角大樓在其官網發布首份《美國防部印太戰略報告》，指稱中國是“修正主義大國”，破壞國際體系。中方對此有何評論？



耿爽說，美國國防部在其發表的“印太戰略”報告中對中方進行無端指責，這完全不可接受。“所謂‘修正主義大國’、破壞國際體系這些帽子通通扣不到中國頭上。”



耿爽說，中國始終是國際秩序的維護者。中國是第一個在《聯合國憲章》上簽字的國家，迄今參加了100多個政府間國際組織，簽署了超過500個多邊條約，是聯合國安理會五個常任理事國中派出維和部隊最多的國家。中國將繼續維護以《聯合國憲章》宗旨和原則為核心的國際秩序和國際體系。



“反觀美國，雖然滿口規則秩序，行動上卻大行單邊主義、保護主義和霸凌主義。”耿爽說，氣候變化《巴黎協定》簽署國家有190多個，美國退出了。伊朗核問題全面協議經過聯合國安理會核可，美國退出了。還有聯合國教科文組織、聯合國人權理事會等國際組織，美國也都退出了。美國是WTO的重要成員，但卻公然違背多邊貿易規則，頻頻揮舞關稅大棒。所以，是誰對國際規則和機構合則用、不合則棄，國際社會看得清清楚楚。



“中方奉勸美方一些人士正視事實，停止對中國的無端抹黑和詆毀，把心思和精力放在促進地區和世界的和平、穩定和發展上來。”他說。



來源：新華網