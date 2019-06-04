邱毅：韓國瑜更大的挑戰來自蔡英文

邱毅表示，韓國瑜更大的挑戰來自蔡英文。（照片：邱毅臉書） 中評社台北6月4日電／中國國民黨高雄市長韓國瑜61台北府前凱道造勢大成功，《美麗島電子報》董事長吳子嘉2日改口說，並沒有要繼續爆料。國民黨前“立委”邱毅昨天在臉書發文提醒，這次蔡英文並沒有出手，蔡英文一定會用情治和檢調力量投入，假的資料都可爆料成真的。當年的宋楚瑜比現在的韓國瑜更強，李登輝主導的“興票案”發酵了幾個月，最後臨門一腳再來個“五間房子”，終於把宋楚瑜打敗了。韓國瑜要好好分析當年的案例，更大的挑戰來自蔡英文，與李登輝親如父女的蔡英文。



以下為邱毅臉書全文：



吳子嘉說，韓國瑜造勢很成功，他不爆料了。



我聽了哈哈大笑，吳子嘉黑韓變成助韓，正印証我日前判斷他“虛張聲勢”、“且戰且走”，手𥚃根本沒有東西。所以當時我建議三招：一是告他，二是要他拿出証據，三是嚴令豬隊友閉口。



果然造勢成功後，吳子嘉縮口不爆料了。韓國瑜這回能順利打敗吳子嘉，在於韓粉的意志相挺，在於自己臨危不亂，在於吳子嘉根本不懂如何爆料。



我再提醒一次，這次蔡英文並沒有出手，而韓國瑜未來最強的對手是蔡英文。蔡英文一定用情治和檢調力量投入，假的資料都可爆料成真的。不要忘了，李登輝主導的“興票案”、“五間房子”，當時的宋楚瑜比現在的韓國瑜更強，當時也是“三腳督”，當時宋楚瑜還有台灣省長的政績做“堅實的後盾”。



“興票案”發酵了幾個月，最後臨門一腳再來個“五間房子”，終於把宋楚瑜打敗了，便宜了陳水扁。韓國瑜要好好分析當年的案例，吳子嘉只是小丑型的三腳貓，更大的挑戰來自蔡英文，與李登輝親如父女的蔡英文。