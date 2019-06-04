韓國瑜深夜發臉書　十六字重批綠議員不及格

韓國瑜視察馬路工程。（韓國瑜臉書） 中評社台北6月4日電／高雄市議會總質詢昨天是最後一天，中國國民黨高雄市長韓國瑜與民進黨市議員李喬如唇槍舌戰，互飆3分鐘，連被認為脾氣好的副市長李四川都忍不住在議會動怒和市議員互嗆。韓感嘆新市府團隊被冤枉、被誤會、被批判，已經太過度了！韓國瑜4日凌晨在臉書發文再度批評民進黨市議員，他說“居心不正、是非不分、寬以待己，嚴以律人”，這就是政治人物不及格問政的最高境界。



韓國瑜並在臉書放上多張市府團隊執行公務的照片，包括韓與李四川一起檢視道路工程的畫面。



韓國瑜臉書全文如下：



“居心不正、是非不分、寬以待己，嚴以律人”，這就是一個政治人物不及格問政的最高境界。



如果前任市長第一任期的前五個月政績比我亮眼，我一定見賢思齊；如果前任市長每一次“行政院會”從不缺席，我一定反躬自省；如果某些議員曾經用今天對付我們團隊的刁鑽跋扈姿態痛罵過前朝市長與團隊，關於三千億負債、慶富弊案、氣爆善款去向、五千天坑、登革熱災情、貪污人員下落、經濟指標下滑等等重大市政問題，我一定肅然起敬。



然而你我都明白，如果過去二十多年的問政生涯能夠“公正不阿、是非分明、寬以待人、嚴以律己”，今天就不會有一座負債三千多億、經濟凋敝、人口外移、弊案纏身、花一百多億修路一年還可以出現五千天坑的沒落港都。



我們現任團隊日日夜夜一天當三天用的奮起直追，就是要為高雄盡快追回那失落的20年，我身為市長，不求任何議員寬以待我，但看著某些沒有盡到問政職責的某些議員，我為高雄市民感到痛心，也誠摯希望下次議會質詢能看到一個公正不阿、是非分明、嚴以律己的及格態度。



畢竟，我們都代表著台灣民主的品格與質量。