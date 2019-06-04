中國營商環境改善　知名外企加大來華投資

中評社北京6月4日電／美國好時公司增資2億美元擴大中國業務、瑞士英力士集團投資約19億元人民幣在上海設立地區總部、德國西門子在德以外的首個人工智能實驗室即將落戶北京……近期，不少外國企業加大來華投資。分析人士指出，在美國對中國產品加征關稅的情況下，外商來華投資興業的熱情依然不減，充分表明了國際投資者對中國市場、中國經濟的認可和信心。未來，隨著中國經濟繼續企穩向好、市場潛力加快釋放、改革開放深入推進，看好中國經濟仍將有堅實的基礎作為支撐。



環境改善 信心充足



5月30日，38個外商投資項目在上海集中簽約，投資總金額492億元人民幣，涉及德國安聯保險集團、法國標致雪鐵龍集團、美國摩根大通公司、日本羅森集團等諸多知名跨國企業。



同一天，“輝瑞普強全球總部”在上海揭牌，這是首個落戶上海的跨國藥企全球總部，也是美國輝瑞公司首次將業務板塊的全球管理中心設在美國海外。



輝瑞普強公司全球總裁高天磊表示：“上海為外資企業營造了很好的營商環境，積極服務企業發展，給予了我們在上海設立全球總部的信心。”



今年7月，三星半導體高端存儲芯片二期項目將在西安建成。三星（中國）半導體有限公司副總裁池賢基介紹，二期項目分為兩個階段，總投資將超過140億美元，預計2020年一季度實現量產。“三星半導體繼續投建二期項目，表示我們對中國經濟很有信心。”



“國際投資者的實際行動反映了其對中國市場的真實態度，特別是隨著中國營商環境的持續優化、國內市場潛力的逐步釋放，不少跨國企業選擇將發展重心轉移至中國，就是為了抓住中國機遇，這符合企業自身利益和市場原則。”中國人民大學財政金融學院副院長趙錫軍在接受記者採訪時說。



中國歐盟商會近日發布的《商業信心調查2019》報告顯示，62%的受訪企業將中國視作當前和未來排名前三的投資目的地。中國美國商會發布的2019年《中國商務環境調查報告》顯示，將近80%的受訪企業表示，中國投資環境正在改善或保持不變。



創新活躍 前景樂觀



在趙錫軍看來，當前，中國持續深入推進改革開放，堅持創新引領發展，不斷挖掘經濟發展潛力。“應該說，無論是市場地位、規模還是潛能，都足以為全球投資者看好中國經濟提供支撐。”



日本鬆下公司今年4月宣布成立中國·東北亞公司，以加強物聯網家電在中國的研發。公司總代表本間哲朗說，中國創新正在崛起，相關產品的市場規模和前景樂觀。



近日，西門子基於雲的開放式物聯網操作系統MindSphere成功落地阿里雲，用戶可基於MindSphere開發應用和產品，為市場提供安全高效的數字化服務。



西門子股份公司首席運營官、首席技術官博樂仁表示，中國擁有強大的創新浪潮，中國企業學習和運用新技術方面有著驚人的速度。這也是西門子願意將更多技術引入中國並與中國企業用戶廣泛展開合作的原因。“我認為中國會不斷為我們帶來新機遇。”



“中國經濟多年來始終保持穩定增長，這絕不是平庸的表現。”聯合國拉丁美洲和加勒比經濟委員會執行秘書巴爾塞納表示，中國經濟發展有具體計劃和明確目標，研發投入力度不斷加強，技術創新水平不斷提高，多個領域快速增長。拉美地區對中國在5G、電動汽車、智能手機、空間技術、人工智能、遠程醫療、高鐵等快速發展的領域“非常感興趣”。



擴大開放 分享機遇



“中國對外開放的大門一直是打開的，而且會越開越大。在此過程中，越來越多國家、企業加快分享中國發展的機遇，中國經濟發展對世界的貢獻更加凸顯。”趙錫軍認為。



德國漢堡經濟促進局局長斯特凡·馬茨指出，漢堡近年來正借力中國經濟的蓬勃發展，以及“一帶一路”搭建的平台，煥發出新的生命力。



數據顯示，漢堡港2018年吞吐量約870萬標準箱，其中260萬標準箱為來自或去往中國的集裝箱，占總吞吐量的約三成。同時，馬茨還指出，連接漢堡與中國27個城市的中歐班列為漢堡海鐵聯運增長做出不小貢獻。



聯合國亞洲及太平洋經濟社會委員會執行秘書阿米達·阿利斯夏巴納表示，中國經濟建設成就巨大，並在社會、科技、能源等各個領域取得長足進步。如今中國和亞太地區很多國家在各領域深度融合，中國的不斷發展讓亞太地區其他國家受益匪淺。中國擁有發達的電子支付系統和共享經濟等，這些發展成就都可以通過企業合作等形式惠及亞太地區其他國家。



“中國新一輪擴大開放的政策讓博世受益，我們將繼續擴大在華投資。”德國博世集團董事會主席、首席執行官福爾克馬爾·登納表示，作為一家大型跨國工業企業，博世對中國經濟的長期發展前景充滿信心。



來源：人民網－人民日報海外版