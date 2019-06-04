國辦：著力提高教育領域資金使用效益

中評社北京6月4日電／近日，國務院辦公廳印發《教育領域中央與地方財政事權和支出責任劃分改革方案》（以下簡稱《方案》）。



《方案》指出，要以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實黨的十九大和十九屆二中、三中全會精神，堅持和加強黨的全面領導，堅持把教育事業放在優先位置，從社會主義初級階段的基本國情出發，根據教育領域公共服務的特點，遵循教育規律，體現中國特色，抓緊形成中央領導、合理授權、系統完整、科學規範、權責清晰、運轉高效的教育領域財政事權和支出責任劃分模式，加快建立權責清晰、財力協調、區域均衡的中央和地方財政關係。



《方案》提出，要明確中央在財政事權確認和劃分上的決定權，落實地方按規定履行教育領域財政事權的責任，充分調動地方因地制宜發展區域內教育事業的積極性和主動性。要合理確定政府提供教育領域公共服務的範圍和方式，合理劃分各級各類教育領域相關公共服務的財政事權和支出責任。要以義務教育、學生資助等基本公共服務為重點，適度加強中央財政事權和支出責任，強化地方政府分級負責機制，落實國家基礎標準，加快推進教育領域基本公共服務均等化。



《方案》將教育領域財政事權和支出責任劃分為義務教育、學生資助、其他教育三個方面。一是義務教育總體為中央與地方共同財政事權，其中：涉及學校日常運轉、校舍安全、學生學習生活等經常性事項，所需經費一般根據國家基礎標準，明確中央與地方財政分檔負擔比例，中央財政承擔的部分通過共同財政事權轉移支付安排；涉及階段性任務和專項性工作的事項，所需經費由地方財政統籌安排，中央財政通過轉移支付統籌支持。二是學生資助作為相對獨立完整的政策體系，覆蓋學前教育、普通高中教育、職業教育、高等教育等，將其總體確認為中央與地方共同財政事權，並按照具體事項細化。三是學前教育、普通高中教育、職業教育、高等教育等其他教育，實行以政府投入為主、受教育者合理分擔、其他多種渠道籌措經費的投入機制，總體為中央與地方共同財政事權。



《方案》要求，各地區、各有關部門要切實加強組織領導，確保財政教育投入持續穩定增長，全面實施預算績效管理，優化支出結構，著力提高教育領域資金使用效益，合理劃分省以下教育領域財政事權和支出責任，抓緊修訂完善相關管理制度，協同推進改革。



來源：人民網－人民日報