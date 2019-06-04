非洲大陸自由貿易區協議正式生效

中評社北京6月4日電／非洲大陸自由貿易區協議（以下簡稱自貿協議）日前正式生效。自貿協議的生效，是非洲發展的一件里程碑事件，有望最終形成覆蓋12億人口、國內生產總值達2.5萬億美元的大市場，對非洲經濟轉型、提升其在全球貿易地位和價值鏈分工意義重大，將給非洲經濟發展帶來新動力。自貿協議生效後，中國與非洲國家將繼續順應經濟全球化潮流，進一步加強雙方合作，促進雙方共同發展。



根據非洲大陸自由貿易區協議第二十三條規定，至少22個會員國簽署自貿協議，並向非洲聯盟委員會遞交批准文書30天後自貿協議將正式生效。4月29日，塞拉利昂等22國完成遞交批准文書，滿足了自貿協議於5月30日生效的前提條件。據悉，目前非盟55個成員國中有52個已簽署自貿協議，僅剩尼日利亞、貝寧和厄立特裡亞尚未簽署。簽署自貿協議的52國中，有24個已經完成國內批准程序。



提升非洲製造能力和實現工業化



非洲大陸自由貿易區旨在通過降低關稅、消除貿易壁壘，促進區域內貿易和投資發展，實現商品、服務、資金和人員在區域內的自由流動，將非洲各經濟體匯聚成單一的大市場。2015年6月，非盟成員國啟動非洲大陸自貿區談判。2018年3月，44個非洲國家在盧旺達首都基加利舉行的非盟首腦特別會議上，簽署非洲大陸自由貿易區協議。一年多後自貿協議正式生效，顯示非洲各國對這一協議充滿期待。



非盟委員會主席法基表示，自貿協議的生效使擁有12億人口、經濟總量達2.5萬億美元的自貿區逐漸成為現實。聯合國非洲經濟委員會宏觀經濟和治理司首席政策顧問約瑟夫·阿塔—門薩表示，自貿協議將顯著降低非洲大陸的貿易成本，這將創造更多的就業機會，現在是在非洲投資的最佳時機。



據非洲進出口銀行的數據，非洲國家之間的貿易額僅為其總貿易額的15%，但是到2022年，這一比例預計會增加到52%。經過4年的談判，自貿協議的機制將分階段進行磋商，並將於2030年全面實施，目標是將取消90%的商品關稅。

