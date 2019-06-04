我國將發5G商用牌照　進入商用元年

6月3日，在北京西單，一名女子從一塊5G廣告牌前走過。（圖片來源：新華網） 中評社北京6月4日電／記者3日從工業和信息化部獲悉，近期，工業和信息化部將發放5G商用牌照，我國將正式進入5G商用元年。



我國5G在哪些方面具備競爭優勢，5G商用建設是否對國外企業開放？新華社記者採訪中國信息通信研究院政策與經濟研究所高級工程師龔達寧，對社會公眾關心的話題作出解讀。



我國在5G技術、標準等初步建立競爭優勢



當前，全球5G正在進入商用部署的關鍵期。堅持自主創新與開放合作相結合，我國5G產業已建立競爭優勢。



龔達寧說，在技術標準方面，我國倡導的5G概念、應用場景和技術指標已納入國際電信聯盟（ITU）的5G定義，我國企業提出的靈活系統設計、極化碼、大規模天線和新型網絡架構等關鍵技術已成為國際標準的重點內容。



截至2019年5月，全球共28家企業聲明了5G標準必要專利，我國企業聲明數量占比超過30%，位居首位。



在產業發展方面，我國率先啟動5G技術研發試驗，加快了5G設備研發和產業化進程。目前我國5G中頻段系統設備、終端芯片、智能手機處於全球產業第一梯隊。



記者此前從工信部了解到，在產業界各方的共同努力下，目前5G技術和產品日趨成熟，產業鏈主要環節已基本達到商用水平，具備了商用部署的條件。



我國5G研究推進吸納了全球智慧



多年來，我國企業積極參與全球通信標準組織、網絡建設和產業推動，為全球移動通信產業的發展做出貢獻。我國5G研究、推進過程中，也吸納了全球的智慧。



龔達寧說，我國一直秉持開放、包容、合作、共贏的理念，與全球產業界攜手推進5G發展。2013年，我國成立了IMT－2020（5G）推進組，愛立信、諾基亞、高通、英特爾、羅德與施瓦茨等多家知名國外企業都是推進組成員單位。基於推進組平台，國內外企業聯合開展技術研究、技術試驗和產品測試驗證，共同制定技術規範和測試規範，並積極參與測試。



在技術試驗階段，諾基亞、愛立信、高通、英特爾等多家國外企業已深度參與。



全球系統設備、芯片、終端、測試儀表等企業相互合作、共同促進，為加快我國5G產業鏈的發展成熟起到了重要作用。



歡迎國外企業積極參與我國5G網絡建設和應用推廣



龔達寧說，全球移動通信產業發展已經形成“你中有我、我中有你”的格局，各國企業通力合作、互利共贏。4G時代，多家國外企業即已參與我國移動通信市場，並與我國電信運營企業建立了良好的合作關係，是我國移動通信市場的重要組成部分，為我國移動通信產業發展做出了重要貢獻。



近期，工業和信息化部將發放5G商用牌照，我國將正式進入5G商用元年。



龔達寧說，我們將一如既往地歡迎國外企業積極參與我國5G網絡建設和應用推廣，繼續深化合作，共謀5G發展和創新，共同分享我國5G發展成果。



來源：新華網