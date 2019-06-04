在重慶，外賣小哥為何比工人更“吃香”

中評社北京6月4日電／“在工廠幹活一個月才拿4000元，還不如我跑十來天外賣。”劉宏是美團外賣重慶公司騎手，前陣子送餐時不小心摔傷，心疼他的女友建議他進工廠找一份相對安穩的工作。可他卻有不同想法。



“房租、水電費，再加上平時和朋友聚會及其他花銷，在工廠拿4000元的月薪，根本不夠花。當騎手雖然日曬雨淋，辛苦一些，也有一定風險，但收入要高一些。”劉宏告訴《工人日報》記者。



劉宏的擇業心態，反映出當下重慶勞動力市場的新動態。



近日，記者從重慶市多家製造企業了解到，“五一”假期後，許多企業一線工人返崗率僅有八成左右。同時在一些招聘會現場記者也了解到，企業一線工人缺口問題成為常態，不少製造企業再度面臨招工難困境。



重慶京東方是一家提供智慧端口產品和專業服務的公司，用工需求量大，今年“五一”假期後，由於訂單猛增，節後新增崗位需求超過1000個。5月22日，該公司在當地舉行了一場招聘會。



“負責網絡招聘的同事告訴我，春節後開始，網上投簡歷的人少的不是一丁半點，而是對半減少。因此，拜托我們現場招聘小組要給力。不過事與願違，今天來詢問的人倒是不少，可一聽薪酬待遇，大多扭頭就走了。”招聘現場，一位京東方的工作人員告訴記者。



該工作人員表示，據自己了解，現在很多製造企業參加現場招聘會，把門檻放得很低。比如，以往很多企業在工作經驗方面會有所要求。現在，除了技術研發崗位、中高級管理崗位等要求具備工作經驗外，很多企業對多數崗位已不設工作經驗的門檻，先把人招進來再說。

