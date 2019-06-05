社評：中國發動外交攻勢　打破美國圍堵

中評社香港6月5日電（評論員 彭念）近期，中美貿易戰“重燃戰火”，雙方在台海、南海的安全競爭升級，雙邊關係跌入谷底。在這種嚴峻形勢下，中國通過主動發動“外交攻勢”來反擊美國的惡意打壓。



自上月初重新對華加征關稅、單方面重啟“貿易戰”以來，美國對華施壓力度不斷加大，打壓圍堵中國的意圖更加明顯。一方面，美國借口中國在貿易談判中“反悔”，逼迫中國接受“不平等協議”。並且，為了迫使中國就範，美國還對華為“痛下殺手”。美國的這些舉動嚴重惡化了中美正常的經貿合作，並對地區和全球經濟增長造成衝擊。



另一方面，美國還同時在台灣問題上“踩紅線”，“以台制華”的險惡意圖昭然若揭。美國軍艦在南海的所謂“自由航行行動”頻率急劇上升，還與盟友在南海爭議海域舉行聯合軍演，故意向中國“秀肌肉”、主動“挑釁”中國。



美國的這些惡意打壓措施迫使中國進行必要的反制。在貿易摩擦問題上，中國通過主動公布貿易談判細節來向世人揭露美國出爾反爾、違背誠信的惡劣行徑。在台灣問題上，參加香格里拉峰會的中國國防部長魏鳳和將軍已經明確表示，“如果有人膽敢把台灣從中國分裂出去，中國軍隊別無選擇，必將不惜一戰，必將不惜一切代價，堅決維護祖國統一”。在南海問題上，中國嚴密監視美國軍機軍艦的一舉一動，並不斷增強自身防衛能力。



除了上述“應急”措施和強硬表態之外，中國的“大動作”還在後面。這其中最為重要的就是中國國家主席習近平的俄羅斯訪問之旅。據悉，應俄羅斯聯邦總統普京邀請，國家主席習近平於6月5日至7日對俄羅斯進行國事訪問，並出席第23屆聖彼得堡國際經濟論壇。



在中美關係和俄美關係日益緊張之際，中俄相互走進、“抱團取暖”有助於兩國打破美國的“圍堵”。一則，中俄雙方可以借助高層訪問的契機繼續提升雙邊戰略夥伴關係，加強政策協作，共同應對美國的打壓。尤其是在軍事安全領域，中俄之間的聯合軍事演練、武器交易和人員培訓有助於中國增強對抗美國的底氣，也會削弱美國的軍事威懾優勢。同時，中俄軍事緊密合作也會迫使美國在東西兩線同時應對中俄兩國的挑戰，從而有助於消耗美國的戰略資源。中俄在朝核、伊核問題上的協作也會增添美國解決問題的成本，從而有助於消耗美國的外交資源。



二則，聖彼得堡國際經濟論壇為中國提供了另一個反擊美國貿易保護主義、維護全球開放貿易體系的重要國際性平台。這不僅會提升中國在全球貿易體系中的影響力和話語權，還能進一步削弱美國對全球經濟的號召力和影響力，從而有助於提升中國在貿易戰中的對美博弈籌碼。



總體而言，在美國對華咄咄逼人的高壓態勢下，中國除了出台必要的應急性反制措施外，還在積極進行大外交布局，以逐步積累優勢，最終打破美國的“圍堵”。