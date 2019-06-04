華為，美國到底怕它什麼

中評社北京6月4日電／從被列入美國商務部“實體名單”，到IEEE限制華為專家參與審稿，再到6月3日，IEEE忽又宣布限制解除。



刀光劍影下，問題浮現每個人心中：一家中國民企面前，號稱世界頭號強國的美國，到底在怕什麼？



答案，可以簡單歸結為貿易競爭，但也可能遠比從經濟角度所看到的更為驚悚。對華為乃至中國科技瘋狂扼殺的背後，是一個不公正秩序對革新力量做出的反撲。



為什麼選擇華為作靶？



華為官網有一段文字：全球領先的ICT（信息與通信技術）基礎設施和智能終端提供商，致力於把數字世界帶入每個人、每個家庭、每個組織，構建萬物互聯的智能世界。



基礎設施是國家競爭的核心命題之一。而互聯網出現後，不但賦予了人類前所未有的效率工具，也給基礎設施的目錄中增添了新的成員——信息通信設施。



一旦擁有齊備的通信設施與技術，無疑將在信息的獲得與掌控中占據主動：第一時間獲悉信息，先人一步作出決策。而匱乏者在信息不對稱面前，只能處於被動地位，無法掌控自己的命運。



到這裡，我們已接近了問題的答案。



自工業革命以來，科技領先確實為一些國家帶來了基礎設施的優勢。他們在本國建立了完備的公共基礎設施，將自己的國民從低端、重複性勞動中解放出來，把社會生產推向高附加值形態，打造出自由公平的形象，裝點成人類文明的導航燈塔。

