我國將發5G商用牌照　明年是投資高峰

中評社北京6月4日電／一則消息點燃通信圈，同時也觸發A股5G概念股集體“翻紅”。6月3日，工信部在官網通告，我國5G已經具備商用基礎，近期工業和信息化部將發放5G商用牌照，我國將正式進入5G商用元年。



業內人士把發牌照的預測時間鎖定在了本周，也就是端午節前。電信行業分析師付亮對《每日經濟新聞》表示，5G產業鏈已基本成熟，確實到5G商用的時候了；而且韓國、英國等國家已經開始商用了。



相較於具體的發牌照時間，業界更為關注5G發幾張牌照。兩張、三張還是四張5G牌照均有猜測，這關係著我國5G建設的主體結構如何。中國移動、中國電信和中國聯通此前在17個城市進行了大範圍的5G試驗，廣電5G牌照的消息也不斷被傳出。



5G堅持自主與開放相結合



工信部在公告中表示，堅持自主創新與開放合作相結合，我國5G產業已建立競爭優勢。5G標準是全球產業界共同參與制定的統一國際標準，我國聲明的標準必要專利占比超過30%。



工信部在公告中同時強調，在技術試驗階段，諾基亞、愛立信、高通和英特爾等多家國外企業已深度參與，在各方共同努力下，我國5G已經具備商用基礎。同時，我國一如既往地歡迎國內外企業積極參與我國5G網絡建設和應用推廣，共同分享我國5G發展成果。



“此次工信部將於近期發牌的信息，意在提升國外企業聚焦國內5G市場。”通信行業資深分析人士趙宇對《每日經濟新聞》記者分析，只有開放合作的市場才有利於5G標準的統一。我國加速5G商用，能迅速降低5G產業各方面的成本，有效輸出國內5G行業應用的樣板，為全球5G發展提供可以借鑒的演進路徑與商業模式。

