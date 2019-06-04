多因素助力　人民幣匯率穩定有底氣

中評社北京6月4日電／5月以來，人民幣匯率再次臨近“7”的整數關口。市場上關於是否保“7”的爭論再起，大部分研究員和專家認為，人民幣匯率破“7”的可能性較小，但也有部分專家認為沒有必要守“7”，不必過分關注所謂整數位。筆者認為，保持人民幣匯率相對穩定有助於我國利益最大化，而且在經濟基本面良好等有利因素支持下，我國也完全有能力實現人民幣匯率穩定。



匯率穩定有助我國利益最大化



受外部不確定因素影響，市場上出現一些擔憂，導致人民幣匯率出現一定幅度走低，這是市場的正常反應。有觀點認為，不必過分關注整數位，過去幾年人民幣匯率經歷了破8、破7，並沒有出現什麼大礙。筆者認為，首先，匯率上的點位或整數關口不是簡單的數學問題。當數字與金融結合，與投資者的心理結合，就可能會發生奇妙的“化學反應”，整數關口不再是沒有任何意義。



2015年8月以來，人民幣匯率大幅走低時，資本流出壓力都會增加。儘管2017年初以來，完善了外匯管理，堵上了很多技術層面的“漏洞”，資本外流受到了很大程度上的抑制，但從今年1－4月的數據看，在股市和債市存在大量外資流入的情況下，我國外匯占款仍出現小幅下降，這說明管理上仍有繼續完善的空間。



其次，在新興市場和發展中國家，容易出現跨市場風險傳染。筆者曾運用嚴謹的計量方法，對2018年土耳其、阿根廷、俄羅斯等新興市場國家出現的“匯股雙殺”行情時的股價與匯率的關聯性，以及股市與匯市的波動溢出效應進行了實證檢驗，結果表明新興市場和發展中國家出現“匯股雙殺”行情時，更多的情況是匯市下跌的風險向股市單方向傳導，匯率下跌是股指下跌的主因，以及匯市向股市的短期衝擊波動溢出效應更顯著。



再有，即使在發達國家市場，也並非完全放任匯率不管，對於“仍然實行有管理的浮動匯率制度”的我國來說，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定，是體現有管理浮動匯率制度的應有之義。市場也有失靈的時候，尤其外匯市場，匯率“超調”並非罕見，所以可以時常看到很多國家對外匯市場實施干預。日本是一個典型的案例，日元是國際外匯市場主要的交易對象之一，日元的外匯市場早已經成為全球化、有深度和廣度的外匯市場，但是在一些關鍵時點以及日元匯率漲跌幅過大過快時，日本央行都會通過直接入市等方式對市場進行干預。

