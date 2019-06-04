國民黨5人小組今晤朱立倫　明訪韓國瑜

國民黨副主席曾永權受訪。（中評社 倪鴻祥攝） 中評社台北6月4日電（記者 倪鴻祥）中國國民黨啟動2020提名初選作業，黨中央5人徵詢小組今天上午與前主席朱立倫會面，5人小組除了正式告知初選時程與全民調定勝負外，也將聽取朱立倫的意見並確認參選意願。一旦參加初選，6月6日至10日前需繳交選務作業費新台幣500萬元，用於三場電視發表會以及施作民調的費用。



5人徵詢小組包括副主席曾永權、郝龍斌、副秘書長杜建德、組發會主委李哲華、考紀會主委魏平政上午全員出動，赴安和路二段的“國家大樓”10樓朱立倫辦公室處會面，朱的幕僚在一樓迎接，朱在辦公室內等候5人小組，由於朱辦不對外公開，因此所有媒體在一樓大廳進行採訪。



曾永權會前針對參選人之一、鴻海董事長郭台銘力主手機民調作出回應。他表示，他仍會先拜會郭台銘聽取意見後再討論、徵詢各種意見，現在仍依中常會通過的特別辦法與作業要點推動。



郭台銘原訂今天下午與5人小組會面但臨時取消，曾永權表示，“郭董”行程有變動，明天則會赴南部與高雄市長韓國瑜會面。



5人小組目前已和前台北縣長周錫瑋及孫文學校總校長、台大政治學系教授張亞中會面，今天上午與朱立倫會面後，明天會韓國瑜，6日和前“立法院長”、不分區“立委”王金平會面。至於郭台銘將另擇時間會面，預訂6月上旬徵詢完畢。



國民黨特別辦法把主動表態者以及被推薦黨員都納入初選機制，以全民調決定人選，並組成5人徵詢小組，訂於6月10日公布參加初選名單，6月23日到7月4日間舉辦國政願景電視發表會，7月5日到15日展開為期11天的民調，7月16日公布民調結果，7月17日報中常會核備，7月28日全代會正式提名。



組發會主委李哲華表示，特別辦法也明定，進入此機制內的競爭者需於6月6日至10日前繳交選務作業費新台幣500萬元，用於三場的國政願景電視發表會以及施作民調的費用。