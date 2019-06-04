陳茂波：貿戰難息　盯緊金融安全

港股昨逼近27，000點大關後掉頭向下 中評社香港6月4日電／經濟轉趨負面，出手援港商。



香港文匯報報道，中美貿易摩擦不斷升，財政司司長陳茂波昨表示，未來發展難以估計，政府會密切關注貿易戰會否引發金融安全問題，強調當局已做了準備工作，亦會支援貨運受影響的港商。獨立評論員David Webb更認為，美國下一步可能會發動金融戰，甚至出動資本控制等手段。Webb指，若美國政府要求該國公民拋售手持的中國股票及債券，亦不會感到意外。



陳茂波昨出席立法會財經事務委員會會議，簡報香港整體經濟發展情況。他指，目前難以估計中美貿易戰的發展，但市場對經濟前景的看法亦正轉趨負面，關注會否引發金融安全問題，當局已做好仔細準備。他又指本港的貨運貿易風險仍可控，因為內地經香港到美國，或美國經香港到內地貨物，佔總出口數字低於9%，政府會研究如何針對性支援受直接影響的行業，又指關注若貿易戰持續升級對全球供應鏈佈局有何影響。



他續指，中美雙方各自“出牌”、“亮劍”，是否會令貿易協議更容易談成，抑或會使情況持續升級至其他範疇還需觀察，但預期中美貿易摩擦短期內難以得到解決的風險正在不斷增加，關注貿易戰引發金融市場波動會否引致金融安全問題。



外圍挑戰多 經濟氣氛審慎



至於香港經濟，陳茂波指，環球經濟今年年初表現較弱，本港經濟第一季按年增長進一步減慢至0.6%；整體貨物出口在第一季進一步減弱，按年實質下跌4.1%；零售業銷貨值在今年首四個月也表現疲弱，按年下跌2%，其中四月份跌幅4.5%，是連續第三個月回落。整體投資開支方面，亦受外圍環境拖累按年實質下跌7.1%。他認為反映在外圍環境充滿挑戰下，本地經濟氣氛審慎。



Webb憂美資本制裁中企



David Webb也提出中美貿易戰可能向金融戰方向發展的憂慮，他指出，美國對中國的手段，除了對入口貨品加徵關稅，以及限制個別海外企業與美國企業有生意往來外，下一步有機會出動資本控制手段，加強對中國的壓力。美國政府意識到總值數千億美元的美國養老基金、共同基金及各類基金等，投資在內地、香港市場，以及在美國上市的中資股和債券上，當中有不少被指與中國政府關係密切。若美國政府下一步要求該國公民拋售持有的中國股票及債券，他不會感到意外。



Webb又以2018年4月美國制裁俄鋁（0486）為例子，指美國財政部海外資產控制辦公室（OFAC），完全有權力作出資本控制，OFAC可命令美國人剝離所有在中國國有控股企業上的投資，然後將資金轉投私營企業，屆時大量中資公司的股票及債券，將面對非常龐大的沽售壓力。



憂慮中美貿易戰惡化，港股昨反覆偏軟，再錄得4個半月低位。恒指早段升過67點，但逼近27，000點大關後掉頭向下，最多跌過166點，午後市況回穩，全日微跌7點報26，894點，成交827億元。



騰訊回勇 5G概念股炒起



國指則逆市升43點，報10，430點。騰訊（0700）升2.3%以全日最高位報收，帶動整個大市，但未能抵消友邦（1299）及匯控（0005）下跌對大市的影響。澳門5月博彩收入雖達預期，但由於上月有“五一黃金周”假期，收入表現早已在市場預期內，故昨日實際數字公佈後，濠賭股即時回吐，當中金沙（1928）跌3.4%，為表現最差藍籌。



內地即將發放5G商用牌照，相關概念股大升，相關訊備股中興（0763）便升逾8%，中移動（0941）升3%、聯通（0762）升1.7%、中電信（0728）升3.3%。此外，京信（2342）升逾一成，中通信（0552）升5.6%，鐵塔（0788）升近4%。