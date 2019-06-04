英媒關注中國教育部發布赴美留學預警

中評社北京6月4日電／中國6月3日發布了赴美留學預警，就近期的簽證有效期縮短以及拒簽率上升等情況作出提醒。英媒對此予以關注。



據路透社6月3日報道，中國國家電視台援引中國教育部的話說，中方部分赴美留學人員的簽證受到限制，簽證審查周期延長、有效期縮短、拒簽率上升。這對中方留學人員赴美學習或在美順利完成學業造成影響，教育部提醒廣大學生和學者，需要在留學前加強風險評估，增強防範意識，做好相應的準備。



報道指出，中國人赴美留學已形成一項規模達140億美元的產業，其中大部分是中國赴美留學人員的學費和其他費用。



報道提及，中國駐美國大使館2018年曾發布中國公民赴美旅遊提示，提醒中國遊客美國醫療費用昂貴，槍擊、搶劫、盜竊案件頻發，以及可能受到邊境海關執法人員檢查等問題。



報道稱，美國國會的一些共和黨議員上月提出一項議案，要求禁止受雇於中國軍方或得到軍方資助的任何人獲得美國的留學或學者簽證。



在6月3日的中國外交部例行記者會上，當被問及中國將發布留學預警時，發言人耿爽回應稱，近一時期以來，美方對中美之間正常的人文交流，包括中國學生赴美留學，設置了一些不必要的障礙，已經遭到了中美兩國教育界以及留學生的普遍反對。至於中方將會採取什麼樣的舉措，耿爽提醒媒體“保持密切關注”。



（來源：參考消息網）