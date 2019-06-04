以色列“搞砸”議會選舉　特朗普：不滿意　

中評社北京6月4日電／美國總統唐納德·特朗普2日對以色列總理本雅明·內塔尼亞胡贏得議會選舉後遲遲不能組閣、致9月重新選舉的局面表達不滿，指點以方要“理清頭緒”。



內塔尼亞胡領導的執政黨利庫德集團及其右翼盟友在4月9日議會選舉中以微弱優勢獲勝，卻難以協調黨派聯盟內部利益，沒有在5月29日法定期限內完成組閣，繼而推動解散議會、定於9月17日重新選舉。這一變化預期進一步拖延特朗普發布和推行中東和平新方案的步伐。



特朗普2日啟程訪問歐洲前在白宮舉行記者會，表達不滿：“以色列把選舉全搞砸了。他們必須理清頭緒。”



他說：“比比（內塔尼亞胡的昵稱）已經選上，結果現在又得重選一遍？我們對這種情況不滿意。”



特朗普2017年1月就任至今，內塔尼亞胡與他關係密切，雙方協同對巴勒斯坦和伊朗採取強硬立場。其間，美國承認耶路撒冷為以色列首都並把美國使館從特拉維夫遷往耶城，招致阿拉伯國家廣泛抗議。



美國政府原本希望在以色列新一屆政府組建後發布一份中東和平新方案、即特朗普口中所謂“世紀協議”，雖然方案具體內容沒有發布，媒體披露的部分細節受到不少中東問題專家質疑。巴勒斯坦方面認定新方案嚴重偏袒以色列、剝奪巴方建國權利，因而強烈抵制。



（來源：新華網）