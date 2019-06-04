北京等熱點地區二手房市場降溫

中評社北京6月4日電／5月以來，北京等熱點城市二手房成交量網簽數據滑坡。2019年5月，北京地區二手房住宅簽約13764套，環比下降4.7%，同比下降24%。二手房成交均價62641元／平方米，環比上漲1.9%，同比持平。春節過後，樓市出現過一波小陽春，二手房價格普遍上漲，導致觀望情緒濃厚；以限競房為代表的新建住宅供應井噴，分流了部分二手房購買需求。值得注意的是，今年以來，土地市場持續升溫，多地出現大額土地轉讓。



二手房網簽量下滑



中原地產研究中心統計數據顯示，2019年前4月，多地房地產調控出現一定程度鬆綁，信貸政策有所寬鬆，二手房交易出現“量價齊升”局面。進入5月，北京等熱點城市二手房市場降溫。5月，北京地區二手房住宅簽約13764套，環比下降4.7%，同比下降24%，二手房網簽數據滑坡明顯。



貝殼研究院數據顯示，5月北京二手房市場成交量環比下降。5月，北京鏈家二手房成交環比下滑約8%。在成交下降的背景下，教育資源一枝獨秀的西城地區成交量環比增長近4%，且總價千萬以上改善小區成交活躍。5月，北京二手房成交均價62641元／平方米，環比上漲1.9%，同比持平。



對於北京地區二手房成交量下降的原因，中原地產首席分析師張大偉認為，政策預期出現變化。4月以來，多地樓市調控再次收緊，北京地區國管公積金政策從嚴調控，導致購房者觀望情緒濃厚。同時，樓市小陽春過後，二手房價格普遍上漲較多，市場再次出現博弈。此外，以限競房為代表的新建住宅供應井噴，分流了部分二手房購買需求。



據了解，5月北京新房成交占比環比提升3%。5月末北京新房庫存達8.6萬套，去年同期為5.4萬套，主流新房為限競房，“剛需化”特征明顯。



同時，多個一二線熱點城市二手房市場降溫。深圳規土委數據顯示，截至5月27日，全市二手房網簽量為6595套，相比4月份有所下降。根據深圳貝殼研究院監測數據，繼4月份降溫後，5月二手房成交量預計再降近兩成。上海市5月二手住宅預計成交量在2.3萬套左右，環比下降10%以上。

