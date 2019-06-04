特朗普這條推特一發　美企不幹了

這是今年1月10日在墨西哥邊境城市蒂華納航拍的美墨邊境墻。畫面左側為美國，畫面右側為墨西哥。（新華社） 中評社北京6月4日電／英媒稱，特朗普上周稱，將逐步提高墨西哥輸美商品關稅，“直到非法移民問題得到解決”，這引發了墨西哥和全球金融市場的擔憂，同時引來大量批評之聲。墨西哥總統和美國商業游說團體呼籲特朗普放棄對墨西哥輸美商品徵收懲罰性關稅的威脅。頗具影響力的美國商會稱，尋求一切可能予以反擊，包括法律途徑。



據路透社5月31日報道，根據該計劃，美國將從6月10日起對墨西哥進口產品徵收5%的關稅，之後逐月上調，直至10月1日提高到25%。



報道認為，這些關稅將對墨西哥經濟造成沉重打擊。墨西哥約80%的出口產品銷往美國，是美國最大的商品貿易夥伴之一。嚴重依賴對美出口的墨西哥經濟今年首季出現萎縮，並將因美國關稅而進一步受創。



墨西哥主要股指5月30日開盤大跌，日內下挫1.2%，墨西哥披索兌美元急跌約2.3%。但特朗普試圖在5月31日再度加大施壓力度。



“數十年來，墨西哥從美國賺了個盆滿鉢滿，他們可以輕而易舉地解決這個問題。是時候讓他們最終做必須做的事情了！”特朗普在推特上寫道。



報道指出，頗具影響力的商業游說團體美國商會，正尋求挑戰特朗普對墨西哥徵收關稅的威脅，包括通過法律途徑。“我們別無選擇，只能尋求一切可能的途徑予以反擊”。



報道稱，其他行業組織也批評了特朗普的威脅，稱這將使美國企業、農民和消費者付出代價，他們已經在與中國曠日持久的貿易爭端中首當其衝受到傷害。



總部在美國的啤酒協會表示，大多數在美國銷售的墨西哥啤酒實際上是由美國種植的大麥和啤酒花生產的，這凸顯出美墨兩國經濟息息相關。



“無論是卡車司機、農民、分銷商、當地零售商，還是最受歡迎的酒吧，美國的每個社區都將受到這一決定的影響。”該協會總裁兼首席執行長吉姆·麥格裡維在談到擬議的關稅時說。



加州番茄加工公司Morning Star Co的創始人兼總裁克里斯·魯弗表示，他擔心墨西哥可能會對美國商品徵收報復性關稅。



而白宮沒有理會這些抱怨，說美國公司應該設法說服他們的墨西哥合作夥伴游說墨西哥政府在非法移民問題上進行合作。



（來源：參考消息網）