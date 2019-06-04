藍黨團呼應郭董　籲蔡勿輕視金融風暴危機

國民黨團召開“新金融海嘯會來嗎？蔡政府別漫不經心！”記者會。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北6月4日電（記者 張嘉文）針對中美貿易戰局勢持續升高，中國國民黨“立法院”黨團今天召開記者會呼籲蔡政府，有比金融海嘯更大的風暴即將來臨，希望勿輕視風險，更諷蔡英文不要只忙民進黨初選忙內鬥，而無暇顧及國家經濟發展，應提出因應方案，如把國家大政做好了就是蔡最好的輔選。



中國國務院前天發佈《關於中美經貿磋商的中方立場》白皮書，再次聲明中國在貿易戰的立場，也讓中美貿易戰發展局勢持續升高。爭取國民黨2020大選提名的鴻海董事長郭台銘昨天下午臨時召開相關記者會呼籲蔡政府重視此危機。國民黨團今天也由總召曾銘宗、黨籍“立委”費鴻泰在黨團記者室召開“新金融海嘯會來嗎？蔡政府別漫不經心！”記者會，頗有呼應郭的意味。



曾銘宗表示，“金管會主委”顧立雄對於中美貿易戰認為應該關注但毋須恐慌，他依“金管會”前主委的經驗，認為“金管會”忽略這嚴重性。曾強調，現在中美貿易戰打成科技戰，台灣的資通訊產業供應鏈會不會被迫選邊站？美國政府強力介入我們怎麼因應？政府協助企業有沒有因應方案？還是讓企業成為犧牲品？未來營收假設有變化，會不會引發股市波動？外資投資股市將近2000億美元，假設匯出，如何因應？



曾銘宗說，去年台灣對大陸佔總出口41.2%，但就他的理解，蔡政府到現在沒有精確評估中美貿易戰對台灣的經濟影響，而今年到現在，台幣已貶值2.19%，未來發展值得注意。假設衍生成金融風暴，我們如何因應？“金管會”至今還沒做評估，也忽略嚴重性。



費鴻泰則說，中美貿易戰如果衍生出金融風暴，那不是開玩笑，所以不得不防，金融像政府的血脈，如果停止流動就會中風，1998亞洲金融風暴，亞洲國家很多倒下去了，我們台灣撐住了，但2008金融風暴導致台灣經濟成長是負的。



他說，依推算，世界風暴每10年就有一個，所以我們不得不防，不能一切樂觀，而這樣的主張跟準備，聽不到蔡英文或蘇貞昌從嘴巴裡面講出來，而當大家提出意見，政府就說是危言聳聽。他正告蔡英文，其初選過不過是看內政做得好不好，希望蔡不要搞錯重點。