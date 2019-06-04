美國實體零售寒潮來襲：關店近6000家

中評社香港6月4日電／“陽光明媚的高爾夫球場、雙層漢堡午餐、相撲比賽的貴賓席和燒烤晚餐，這是日本首相安倍晉三為成為特朗普總統的最佳全球夥伴所做的努力。”5月26日，美國有線電視新聞網（CNN）這樣概括特朗普訪日第二天的行程。



與特朗普享受四天三晚日本游的悠閑不同，美國國內的實體零售寒潮再起。今年一季度，美國三大百貨連鎖巨頭柯爾百貨（Kohl＇s）、傑西潘尼（JC Penney）和諾德斯特龍（Nordstrom）的財報均不樂觀，頗有難兄難弟之意。



柯爾百貨此前公布的財報顯示，今年一季度出現銷售額和淨利潤雙降的局面。柯爾百貨CEO加斯（Michelle Gass）在財報電話會上表示：“我們的一些重要促銷活動並沒有想象中的那麼富有成效”，營銷和家居用品方面的問題導致了業績下滑，“本季度我們在家居用品中沒有競爭力”。他還坦言，“目前（柯爾百貨）正處於非常不安定的大環境中”，將與供應商密切合作制定一個強有力的計劃。



值得注意的是，零售百貨巨頭遭遇的問題只是冰山一角。全美消費疲軟不得不加以重視，根據美國商務部近期公布的數據，4月美國零售銷售環比下跌0.2%，三個月內第二次下滑，並創下今年2月以來新低。



實體零售寒潮



夏天已經到來，但美國零售業卻依舊處於“寒冬”之中。在銷售額和淨利潤受損之餘，美國零售企業還遭遇“關店潮”，同時不得不加速裁員。



咨詢機構CoresightResearch數據顯示，在經歷2018年短暫增長後，美國實體零售業在2019年開始加速關閉線下門店。



截至4月初，美國零售商在今年已宣布關店5994家，關店數量已超過2018年總和（2018年關店5860多家，開設3239家）。據預測，到2019年年底美國實體零售業關店數量將達到1.2萬家左右。



與此同時，根據就業顧問公司Challenger，Gray ＆ Christmas 的數據，今年截至4月初，美國零售業已裁員4.1萬人，與去年同期相比，裁員人數激增了92%，並且這一數字還在持續增加。尤其是自2018年下半年以來，全美零售業裁員一直呈上升趨勢。



回到具體企業上，服裝巨頭蓋璞（Gap）表示，將於未來兩年內關閉230家盈利狀況不佳的門店。傑西潘尼已確認將關掉18家百貨公司。



內衣品牌L Brands Inc.則決定今年將關閉53家北美地區維多利亞的秘密（Victoria＇s Secrets）店面。折扣零售商Dollar Tree和Family Dollar的母公司Dollar Tree Inc.表示將在2019年關閉390家Family Dollar商店，該公司報告虧損23億美元。



即便像沃爾瑪這樣的零售業巨頭也在悄悄關閉門店。據NBC報道，沃爾瑪將關閉在美國8個州至少11家門店。

