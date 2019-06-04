奧地利首位女總理宣誓就職　

中評社北京6月4日電／布麗吉特·比爾萊因和她領導的奧地利過渡政府3日在維也納霍夫堡宮宣誓就職，這位69歲的前憲法法院院長由此正式成為奧地利史上首位女總理，任期將持續到今年9月大選。



過渡政府共有12名成員，6男6女，是奧地利第二共和國歷史上最精簡的政府，也是女性比例最高的政府。



奧地利總統範德貝倫在過渡政府就職儀式上發表講話說，過渡政府在這個“並不容易的形勢下”擔當如此重任顯示了政治責任感，他深信過渡政府將是有力而穩定的。



範德貝倫呼籲國民不要對從政者都失去信心，稱“伊維薩島醜聞”體現了政客最糟糕的一面。他還請求民眾在今年秋天大選時積極投票。



比爾萊因表示，深知自己責任重大，將以謙卑之心接受這份工作。她說，一個“穩固、宜居、包容”的奧地利是政府工作的首要目標，她將努力尋求獲得“公民、議會各黨派、政府官員、公民社會和宗教團體”的信任。



5月18日，時任奧地利副總理和自由黨主席的施特拉赫因在伊維薩島一處豪華別墅內被拍攝的、涉嫌與俄羅斯富商“利益輸送”的視頻曝光而被迫辭職。時任總理庫爾茨隨即宣布結束人民黨和自由黨近一年半的執政聯盟，提前舉行大選。27日，反對黨社民黨在議會對庫爾茨及其政府提出不信任案，獲得議會通過，庫爾茨成為1945年奧地利第二共和國成立以來首位被罷免的總理。範德貝倫30日宣布任命比爾萊因為過渡政府總理。



（來源：新華網）