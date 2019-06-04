互聯網為傳統文化發展打開新空間

中評社北京6月4日電／中華民族歷史源遠流長，優秀傳統文化內容豐富；日新月異的互聯網技術不斷更迭著新媒介、新業態，在改變人們的思想、行為和生活方式的同時也深刻影響著人類文明的未來發展。如今，文化的傳播交流已離不開互聯網，網絡文化日益成為重要的表現形態。



那麼，互聯網究竟為傳統文化的產業化開發和當代化呈現帶來了哪些助力和創意？在5月27日舉行的2019海峽兩岸電競文化節傳統文化公開課（北京站）上，多位業內專家圍繞“中華傳統文化當代呈現的新空間”的主題展開了分享與交流，提供了幾種答案。



據了解，該活動由上海市海峽兩岸交流促進會、上海市徐匯區文化創意產業推進領導小組辦公室共同指導，上海神羽文化傳播有限公司和上海游族體育文化傳播有限公司聯合主辦。“2019海峽兩岸電競文化節傳統文化公開課是一次形式很好的嘗試，加深了海峽兩岸的電競愛好者對中國優秀傳統文化的認識，並架起了交流的橋梁，彼此了解、融合發展，對兩岸電競文化產業發展有著積極正向的推動價值。”上海市人民政府台灣事務辦公室交流處處長王躍表示。



北京京劇院知名青年京劇演員康靜用豐富的閱歷和專業的知識為現場聽眾闡釋了京劇之美。為了推動京劇文化傳播，康靜與北京網絡文化協會合作開展了“國粹之美”系列活動，“作為一種中國傳統藝術形式，京劇的綜合性、觀賞性非常高，可以作為文化啟蒙教育和藝術熏陶的有效途徑，所以，京劇有必要從娃娃抓起，也希望得到更多年輕人的關注。”康靜認為，網絡遊戲作為網絡文化的一種載體，可適當融入京劇元素和戲曲元素，以寓教於樂的方式給中華優秀傳統文化的傳承帶來新活力和新方向。



知名遊戲學者孫靜認為，京劇、網絡遊戲都屬於一種視覺、聽覺互動的語言，通過表演形式呈現，遊戲思維可以應用到教育、醫療、軍事等不同場景，與青少年學習結合起來，在創造性思維和創造性活動中全方位提升孩子的能力。樂元素科技（北京）股份有限公司副總裁王璇認為，由於玩家參與遊戲是基於自身的興趣愛好，體現出一種高度的自我意願和主動自覺，如果遊戲作品能恰當融入傳統文化，則能使遊戲玩家在輕鬆愉快的狀態中獲得相應的科學文化知識和信息，並從中感受到積極正向的文化價值觀。

