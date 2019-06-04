自貿區密集謀劃新一批創新開放清單

中評社北京6月4日電／《經濟參考報》記者從業內獲悉，在新一批自貿試驗區名單正在醞釀的同時，我國已有的12個自貿試驗區也正在謀劃下一輪新舉措新紅利，醞釀新一批的創新和開放清單，其中在金融業開放、通關貿易便利化、優化營商環境等方面有望率先取得突破性進展。



作為我國設立的首個自貿區，成立五年多來，上海自貿區在探索先行先試方面一直走在前面。當前，上海自貿區新設片區的整體方案正在緊鑼密鼓地推進，有望成為上海乃至全國深化金融改革創新的新高地。



“新片區是在自貿區5年發展基礎上成立的，將是一個特殊的、更加開放的經濟特殊功能區。我們要爭取更有力度的開放突破舉措和更大程度的風險壓力測試，探索先行跨境資金自由收付。”上海市金融工作局局長鄭楊日前透露，自國家推進高水平對外開放以來，上海已經向國務院、國家金融管理部門上報3批31個金融對外開放項目，目前獲批17個項目，最近正準備上報第4批項目。



上海自貿區下一步創新的方向還將緊密圍繞長三角一體化這一國家戰略。日前，在長三角一體化高層發展論壇上，全國政協常委、民建中央副主席、上海市政協副主席周漢民表示，未來上海自貿區新片區的建設，應與長三角一體化的國家戰略高度融合，絕不是只有上海自己作為，應在長三角一體化的基礎上融合，強調輻射的重要性。



海南自貿區作為我國成立時間最短的自貿區，承擔了率先探索自由貿易港的重任，正在加快制度創新，爭取在未來2－3年實現從“區”到“港”的實質性破題。海南將今年作為“政策落實的關鍵年”，積極尋求各方先進經驗和做法，謀劃改革清單。據了解，下一步，海南將加強重大基礎設施建設，把空港和海港建設作為重中之重，超前謀劃推進信息化和網絡設施建設。



記者了解到，在海南已經推出的12個先導性項目中，有6個已經完成階段性任務，還有6個正在積極推進。下一步將再滾動增加6個新的先導性項目，包括推進海南全島（全省）5G網絡部署及商業化應用、設立中國（海南）國際知識產權交易所、實施瓊港澳游艇自由行、實施服務貿易出口先導性計劃等。