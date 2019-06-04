呂思清：讓古典音樂走近普通觀眾

中評社北京6月4日電／音樂源於生活又高於生活，尤為重要的是音樂要回歸生活，讓盡可能多的人去認識它、擁有它、感受它



在很多人心中，古典音樂似乎曲高和寡，不太接地氣。其實不然，音樂源於生活又高於生活，尤為重要的是音樂要回歸生活，讓盡可能多的人去認識它、擁有它、感受它——如何把古典音樂之美傳遞給大家，是我經常思考的問題。



當前，中國古典音樂觀眾的年輕化為世界矚目。我到國外演出，幾乎每場音樂會的觀眾都是白髮蒼蒼的老年人。我曾經問這些樂迷和藝術家是否擔心古典音樂的未來，他們說不擔心，因為他們相信下一代到了50歲時自然會走進古典音樂的音樂廳。相比之下，中國的古典音樂市場充滿青春活力，我每次在劇院演出時，都能看到觀眾席中有很多年輕面龐；另一方面，中國擁有數量眾多的學習古典樂器的孩子。



不過與我們龐大的人口基數相比，各地音樂廳數量和容量有限，琴童也只是一小部分人群，我國真正能夠接觸到古典音樂或進入劇院聽音樂會的人並不多。如何讓大多數人走近古典音樂？藝術機構和音樂家有責任把音樂帶到普通百姓身邊。



國家大劇院“五月音樂節”如今已進入第十一個年頭。從最初作為“五月音樂節”演奏家，到後來成為推廣大使、藝術總監，我跟“五月音樂節”結下不解之緣。11年來，“五月音樂節”從最初專注室內樂發展為一個多維度、多層次的音樂展示平台。尤其是每年“五月音樂節”都會策劃一系列“走出去”活動，將古典音樂從劇場帶到人們身邊。



近10年來，我去過醫院、進過地鐵，也去過學校和工廠，盡我所能地把美好的古典音樂帶給廣大觀眾。記得幾年前，我到北京郊區一個村莊給村民演出。很多村民在這之前從沒聽過小提琴的聲音，也沒見過小提琴的樣子，但是當我演奏完《春》，一位大媽跟我說：“我好像在你的音樂中聽到鳥叫了。”我說：“這就對了，這裡面就是有鳥叫，因為它就是一首描寫春天的曲子。”

