反對綠版修法　呂秀蓮斥根本是鐵籠公投

呂秀蓮記者會上痛批民進黨修公投法。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北6月4日電（記者 黃筱筠）呂秀蓮今天召開“公投修法：頭痛，鋸腿”記者會，痛批民進黨若支持“行政院”版本的《公民投票法》修法，規定連署必須附上身分證正反影本是剝奪人民公民權。提出和平中立公投連署案的她不滿說，她提出的公投案“中選會”卻擺在最後審議，“早該讓我們進行，但是卡住我的案”，擺明要等“立法院”通過公投修法，“是誰有本事影響立法又影響行政？我覺得有政治力介入。”希望新任“中選會主委”李進勇給她一個答案。



民進黨“立法院”黨團初步規畫6月17日召開臨時會，力拚三讀通過《公民投票法》修法與通過4名大法官人事同意權案。呂秀蓮抨擊，民進黨若通過“政院”版修法就是“鐵籠公投”。



記者會出席者有前“國防部長”蔡明憲、前“國安會”副秘書長張旭成、東華大學民族事務與發展學系教授施正鋒、台灣環境保護聯盟副秘書長、東吳大學法律院系副教授胡博硯。



施正鋒則痛批，過去民進黨怪國民黨修公投法是鳥籠公投，但是現在民進黨限制主權公投根本是“狗籠公投”，未來可能連公投的武器都沒有，民進黨在野後也將不得翻身。



施正鋒不滿說，“年輕人不是支持蔡英文嗎？”那現在蔡要剝奪你們公投權，到底公投是玩真的？還是玩假的？最陰險是操弄遊戲規則，還操弄現任者優先以及手機民調要降低競爭，這樣不是真的民主。



他還說，有人說公投法修法是否可以提出“釋憲”呢？但是大法官現在也是天羅地網，大法官幾乎都是蔡英文的人脈，現在是蛇鼠一窩。

