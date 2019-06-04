瑞典法院駁回檢方要求逮捕阿桑奇的申請

中評社北京6月4日電／瑞典烏普薩拉地區法院3日駁回了瑞典檢方要求在“維基揭秘”網站創始人朱利安·阿桑奇缺席情況下逮捕他的申請。



烏普薩拉地區法院在當天發布的新聞公報中說，鑒於阿桑奇目前被監禁在英國，法院認為對其發出逮捕令並不適當。法院認為，檢察官可以通過簽發歐洲調查令繼續對阿桑奇強姦罪指控進行初步調查。



對此，瑞典檢察署副署長埃娃－瑪麗·佩爾鬆表示，她完全尊重法院的判決。她在一份新聞公報中說，調查將繼續，她將簽發一份歐洲調查令對阿桑奇進行問詢。



阿桑奇2006年創建“維基揭秘”網站。2010年，這家網站公布了大量美國政府有關阿富汗戰爭和伊拉克戰爭的秘密文件，讓美國的外交形象遭到巨大打擊，引起轟動和爭議。



2010年11月，瑞典檢方指控阿桑奇當年8月在瑞典逗留期間涉嫌強姦。身在英國的阿桑奇被英國警方逮捕後否認所有指控。英國最高法院裁定可將他引渡至瑞典。2012年6月，阿桑奇在保釋期間進入厄瓜多爾駐英國大使館尋求庇護。2017年5月，由於認為“在可預見的未來”無法引渡阿桑奇，瑞典檢方宣布撤銷對其強姦罪指控的調查。



今年4月11日，在厄瓜多爾宣布撤銷給予阿桑奇的庇護後，英國警方宣布阿桑奇在厄瓜多爾駐英國大使館被捕。5月1日，阿桑奇在英國被判入獄50周，罪名是他7年前違反保釋條例進入厄瓜多爾駐英國大使館尋求庇護。5月13日，瑞典檢方宣布重啟兩年前撤銷的對阿桑奇強姦罪指控的調查。5月20日，瑞典檢方向烏普薩拉地區法院申請對阿桑奇發出逮捕令。



（來源：新華網）