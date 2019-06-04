留基委：收緊留學生簽證阻礙國際學術交流

中評社北京6月4日電／昨日，教育部發布2019年第1號留學預警。對此，國家留學基金委秘書長生建學在接受記者採訪時表示：“在高等教育國際化背景之下，美國以‘國家安全’為名收緊中國留學生簽證政策，千方百計阻撓中美之間正常的教育交流及人員往來，不利於中美國家之間、人民之間的交流與往來。國際合作是持續推動知識進步與創新的關鍵，國際間正常的學術交流不可或缺，合作貢獻才能創造出我們世界更美好的未來。”



生建學表示，近期，在中美貿易摩擦的背景下，中美關係遇到了一些坎坷和波折，中美教育交流也受到了影響。



根據國家留學基金委統計，2018年我計劃公派赴美留學10313人，其中因簽證問題無法按原計劃赴美331人，占計劃派出人數3.2%；2019年1月至3月，中方計劃公派赴美留學1353人，因簽證問題未能成行182人，占計劃派出人數13.5%。2018年以來，美以反間諜為由吊銷或重新審查中方赴美人員簽證，從自然科學向社會科學擴散，近期美方還取消了一批中方從事中美關係研究學者赴美十年簽證。



“美方一些部門、機構毫無依據的對正常的中美人文交流和教育交流設置障礙，對中美學生學者交流往來進行限制，引發中美兩國學界及社會各界的廣泛關注。2018年以來，美國對來自中國的留學人員赴美簽證申請採取逐步收緊的背景審查，對美國教育科研單位接受中國留學人員也施加諸多限制，導致部分已獲公派留學資格的留學人員無法獲得赴美簽證，無法按原計劃派出。今年以來，美方進一步收緊其簽證政策，留學人員將面臨日益苛刻的赴美簽證申請以及日益嚴峻的簽證審查和入境檢查。”生建學說。



生建學表示，近期，耶魯大學、斯坦福大學、加州大學伯克利分校、加州大學戴維斯分校、密西根大學等美國知名高校紛紛發聲，支持教育開放和國際交流。耶魯大學校長強調，“開放是美國頂尖研究型大學取得卓越成就的關鍵，也必須始終是耶魯大學的標誌”。

