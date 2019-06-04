台中市府查弊案不積極　台中藍營反彈爆內訌

台中市長盧秀燕4日上午主持市政會議，不對台中藍議員不滿的議題發表看法。（中評社 林谷隆攝） 中評社台中6月4日電（記者 林谷隆）中國國民黨台中市議員近日連番“揭弊”，從花博票務案到綠圓寶回收桶案，甚至到法院按鈴申告，拼命讓台中市民了解有些錯誤政策是前朝林佳龍團隊的作為。未料台中市政府一律回應“一切合法”，讓藍黨團不滿，引發台中府會危機。台中市新聞局長吳皇昇4日上午受訪表示，尊重公務員依法、依規行事，非常感謝議員的監督。府會溝通有賴市府各局處首長與議員溝通說明，這部分市府正在加強。



國民黨台中市議員近日對花博票務案、綠圓寶案等頻頻“揭弊”，國民黨台中市議員李中指控環保局發包近1億元採購98萬個廚餘回收桶“綠圓寶”，設計不良且比市價高，他認為利潤約8千萬元去向不明，到地檢署按鈴控告；但環保局也透過新聞局發稿表示“一切合法”。



對此國民黨議員爆跳如雷，多位議員說，幫市府說清楚前朝錯誤政策，卻反被扯後腿；幾位國民黨團幹部揚言“總辭”，台中市政府高層忙著善後安撫。



台中市長盧秀燕4日上午主持市政會議，遇到媒體堵訪，以會議即將進行，不受訪，委由台中市新聞局長吳皇昇受訪。



台中市新聞局長吳皇昇表示，針對部分有疑義的市政項目，市府配合市議員的監督，議員提出的疑義，台中市政府也發現部分缺失，這部分已進入司法調查，市府的立場暫時無法表達太多意見。



對於外界對盧秀燕推翻許多前市長林佳龍政策“逢龍必反”的質疑，吳皇昇也說，盧市長的施政並沒有如外界所說“逢龍必反” ，也不會“逢龍就支持”。而是務實做事，講是非，將不足的調整到最好，該延續就會延續，堅持做對的事情。



媒體追問，台中市議員質詢中點出許多前市府重大工程的瑕疵，後續盧團隊會如何處理？吳皇昇回答，基本上市府正在全面盤點一些工程的疑義，或是契約有爭議，司法、政風都在調查中，一切尊重司法、政風的處理，調查期間，府方不便表達任何意見。