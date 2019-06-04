我國瀕危動物普氏野馬保護工作進入新階段

中評社北京6月4日電／初夏時節，我國西北部的准噶爾盆地漸漸被草木染綠。5匹毛色乳黃的普氏野馬小馬駒，出生半小時就跌跌撞撞站了起來，眼睛如黑寶石一般，為卡拉麥裡自然保護區增添了生機。



這些小馬駒使瀕危物種普氏野馬在我國的種群進一步壯大。



普氏野馬是地球上唯一存活的野生馬，是擁有6000萬年進化史的活化石，目前全世界僅存2000多匹，數量比大熊貓還少。



卡拉麥裡自然保護區南緣的新疆野馬繁殖研究中心，主要負責野馬引入、繁殖和研究，出生不久的5匹小馬駒就生活在這裡。



研究中心主任馬新平說，擴大種群、放歸野外是野馬保護最初的目標，這裡的野馬種群從最初的11匹增至400餘匹，先後有16批、110匹野馬被放歸大自然，學會了野外覓食、天敵防禦並自然分群，研究中心還按國際標準建立了野馬系譜檔案。



加強國際合作成為眼下普氏野馬保護工作的新課題。為避免近親繁殖，新疆野馬繁殖研究中心正與德國、英國、比利時、捷克等國及國際野馬保護組織積極合作，促成國外種公馬落戶中國，以“國際聯姻”方式實現種源互換、基因交流，提高遺傳多樣性。



通過野馬人工授精技術解決近交衰退問題，正進入我國野馬保護者的視野。美國國家動物園研究成功的普氏野馬人工授精技術，可通過人工采集精液、超低溫保存運輸、人工授精等系列方法使母馬受孕，省去種馬運輸高昂的成本和風險。目前，新疆野馬繁殖研究中心、北京林業大學正與美國國家動物園共同商議，採用這一技術促進全球範圍內的野馬保護。



馬新平說，未來，新疆野馬繁殖研究中心還將在有關部門和研究機構支持下，嘗試建立荒漠草原帶瀕危物種種質保護中心和科研中心，使更多珍稀物種得到保護，推動我國野生動物保護工作再獲突破。



由於捕獵和環境問題，普氏野馬曾在原生地准噶爾盆地消失。經過從歐洲重新引入和30多年積極保護，在新疆卡拉麥裡和甘肅武威的普氏野馬恢復到500多匹，約占全球野馬總數的1／4。



新疆野馬繁殖研究中心設立於1986年，現有野馬種群數量約占全國野馬總數的八成，是亞洲最大的野馬繁殖保護基地。



（來源：新華網）