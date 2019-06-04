賴清德主張“內閣制”　綠委不看好

民進黨團書記長鄭運鵬受訪。(中評社 洪德諭攝) 中評社台北6月4日電（記者 洪德諭）民進黨將於10日起展開初選民調，前“行政院長”賴清德接受台媒訪問，拋出“內閣制”偏雙首長制、“立委”兼任部會首長等。對於賴清德的想法，民進黨“立委”表示，“修憲”門檻高，必須做長遠的規劃。至於綠委邱志偉在臉書發布支持賴清德的貼文，民進黨“立法院”黨團書記長鄭運鵬說，雖然表態不違反黨紀，但快要進行民調下，勢必引起黨內緊張。



賴清德3日接受台媒專訪，對於台灣目前憲政提出想法，賴清德指出，若當選將會推動“偏“內閣制”的雙首長制”，在現行部會首長缺乏民意基礎下，未來也希望能推動“立委”兼任部會首長。對於賴清德想法，綠委提出上述看法。



綠委羅致政表示，台灣政府的體制的確有些狀況存在，要怎麼調整已經討論相當長的時間，最重要的是要經過必要的“修憲”程序，“修憲”牽一髮動全身，且“修憲”漫長、門檻高，能不能做到要做長遠的規劃並靜下來思考。賴清德可以提出主張，但現實面可不可行，將反映在未來政治生態變化，與未來“立法院”能不能啟動相關程序。



鄭運鵬表示，在台灣政治透明度不高下，面對選民壓力、媒體的監督，如果“國會議員”能夠兼任“內閣”首長，比較容易應付這些狀況，賴清德提出的觀念，過去蠻多人講的，但遇到“修憲”的議題會有很多其他因素加進來，不容易達到門檻，面對“立法院”備詢台常常官員矮人一截的狀況，就算不“修憲”，也要把這個觀念改過來。



另外，對於黨內“立委”相繼表態，如綠委邱志偉就在臉書短暫放上“唯一支持賴清德”的貼文。鄭運鵬說，蔡英文、賴清德在初選過程都希望平順團結，不需要民意代表表態，雖然表態不違反黨紀，但快要進行民調下，勢必引起黨內緊張，過度表態還會造成負面情緒，相信縣市長、“立委”、議員都會高度節制，且現在表態，初選過程所產生的傷痕也必須要花點成本去處理。