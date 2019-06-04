中國中化集團有限公司原副總經理杜克平被雙開

杜克平（圖片來源於網絡） 中評社北京6月4日電／據中央紀委國家監委駐國資委紀檢監察組、山東省紀委監委消息：日前，中央紀委國家監委駐國資委紀檢監察組、山東省紀委監委對中國中化集團有限公司原副總經理杜克平嚴重違紀違法問題進行了紀律審查和監察調查。



經查，杜克平違反政治紀律，對抗組織審查；違反中央八項規定精神，公車私用；違反組織紀律，不如實申報個人有關事項；違反廉潔紀律，違規經商辦企業；涉嫌嚴重職務犯罪。



杜克平身為黨員領導幹部和中央企業高級管理人員，理想信念喪失，紀律意識淡薄，生活腐化墮落，嚴重違反黨的紀律，涉嫌違法犯罪，且在黨的十八大後不收斂、不收手，群眾反映強烈，影響極其惡劣，應予嚴肅處理。依據《中國共產黨紀律處分條例》等有關規定，決定給予杜克平開除黨籍、開除公職處分；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物隨案移送。



杜克平簡歷



杜克平，男，漢族，1961年9月出生，山東招遠人，1996年1月加入中國共產黨，碩士研究生。1983年8月，在對外經濟貿易部參加工作；1989年9月，到中國化工進出口總公司工作；2001年5月至2006年1月，任中國化工進出口總公司黨組成員、副總經理；2006年1月至2010年8月，任中國中化集團公司黨組成員兼中化香港控股有限公司執行董事、總經理，化肥中心主任；2010年8月至2017年4月，任中國中化集團公司黨組成員、副總經理；2017年4月，免去杜克平的中國中化集團公司黨組成員、副總經理職務。（中央紀委國家監委駐國資委紀檢監察組、山東省紀委監委）



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