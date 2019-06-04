賴清德暗示陳菊相挺　幕僚急澄清：菊挺蔡

蔡英文初選以來，陳菊常陪同趴趴走。（中評社 資料照） 中評社台北6月4日電（記者 黃筱筠）民進黨2020初選將於6月10日舉行電話民調，前“行政院長”賴清德接受《信傳媒》專訪提到，“總統府”秘書長陳菊表示支持他參與初選。陳菊幕僚、“國策顧問”劉進興昨晚深夜在臉書上還原過程強調，賴清德去登記前，陳菊告訴他時，她的立場非常確定：“她支持蔡英文連任，她跟賴雖然情同手足，但無法支持他。”



劉進興隨陳菊進入“總統府”，是陳菊長期幕僚，他昨天深夜在臉書上說，“這是誤解嗎？”賴前院長講的與陳菊告訴他的有很大差距。



賴清德3月18日登記黨內初選，讓民進黨內都非常震驚。賴受訪還原3月17日那天下午5點情形，他和陳菊有約，還把握機會四問陳菊，“我若做了決定，會讓菊姐妳為難嗎？”陳菊說，“不會”。賴還說：“如果我做了參選的決定，妳會認為我像楊秋興嗎？”陳菊回答：“你跟楊秋興的情況是不同的”。最後陳菊對賴說：“你這個三八兄弟（台語），當然會支持。”



劉進興表示，3月18日一大早，陳菊告訴他，她昨晚與賴清德見面，得知他可能參選。賴問陳菊：“如果我參選，妳會不會為難？”陳菊聽了非常震撼，跟賴說：“我怎麼會為難？可是我是“總統”的幕僚長啊”，“這是天大地大的事，你要不要跟大家商量後，再做決定”。



劉說，陳菊明明是條件句，是“當然會為難”的委婉說法。第2句就更明顯，是勸賴清德三思。賴前院長認識陳菊那麼久，應該知道她是個厚道的人，總是給人留情面，不會直接指責，“更不可能對賴說，他像楊秋興”。



劉進興也說，當場的震撼，經過一夜沉澱，第二天早上賴清德去登記前，陳菊告訴他時，“她的立場非常確定，她支持蔡英文連任”。“她跟賴雖然情同手足，但無法支持他”。



他說，陳菊跟他說理由有三，身為“總統”幕僚長，她當然支持現任“總統”連任；她認為，只有蔡英文才有足夠的能力與經驗，捍衛台灣的自由、民主與安全；她認為，只有蔡英文才能帶領民進黨贏得2020大選。從3月18日到現在，陳菊立場沒有改變。