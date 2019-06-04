蔡賴高雄肉搏戰　賴：只有我才能贏韓國瑜

民眾送上肉粽祝福賴清德初選順利過關。（照片：賴清德辦公室提供） 中評社高雄6月4日電／民進黨2020初選民調6月10日登場，蔡英文與賴清德今天在高雄展開“肉搏戰”。蔡一天連跑三家寺廟參香，進行地毯式衝刺。賴除了廟宇參拜，還市場掃街，中午並舉行座談。賴清德強調，他參選不是為了個人，更是超脫派系，為了民進黨和台灣而戰，在最後關鍵時刻，請大家做出重要的決定，支持實力最強的候選人，勝利是無可取代的價值，否則不僅僅民進黨輸掉政權，恐怕也會失去台灣的主權和民主。



賴清德今天前往高雄雙慈殿參拜，隨後到小港二苓市場拜票，攤販送上鳳梨和肉粽，象徵好彩頭及包中，祝福賴清德初選順利過關。



對於有最新民調顯示，賴支持度勝過國民黨高雄市長韓國瑜和蔡英文，賴清德表示，參選以來，各種民調都證明他是民進黨黨內實力最強的候選人，走入基層，了解基層民意的話，事實也是如此反應，只有賴清德可以贏韓國瑜，而柯文哲守不住台灣，希望大家接到電話民調堅定支持他。



媒體也詢問3月17日和“總統府”秘書長陳菊見面的過程，賴清德說，菊姐和蘇貞昌院長都是社會所敬重的民主前輩，過去他在從政的過程中，得到他們諸多協助，當時媒體詢問他做這麼重要的決定，有沒有向兩位前輩提及，而他們如何反應，他才說出當時互動的過程。