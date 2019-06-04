美國將發射不用燃料的“太陽帆”飛行器

中評社香港6月4日電／美國行星學會日前表示，其“光帆2號”飛行器計劃本月22日搭乘“獵鷹重型”火箭升空，如果任務成功將成為首個在地球軌道上受控運行的“太陽帆”飛行器。



“太陽帆”飛行器利用太陽光的光子動量作為動力。光具有波粒二象性，太陽光中的光子也像其他粒子一樣有動量，雖然這種動量非常微小，但用光帆收集這種動量，可以在太空中驅動飛行器前行。這不同於太陽能電池板將陽光轉變為電能，而與帆船的風帆利用風力相似。“太陽帆”飛行器由於不需要燃料，被認為是未來太空探索的一種重要工具。



新華社報道，美國行星學會說，“光帆2號”重量約5千克，它在太空中展開由聚酯薄膜構成的4個三角形光帆後，總表面積約32平方米。它以此從太陽光中獲得的動力，大概相當於一個曲別針放在手掌上所感知到的重力。由於太空中缺乏阻力，它被太陽光持續加速後可達很高的速度。



據介紹，“光帆2號”將抵達720千米高的軌道，那裡的空氣已非常稀薄，來自太陽光的動力能夠克服空氣阻力，讓它以受控方式運行。如果任務成功，它將是首個在地球軌道上受控運行的“太陽帆”飛行器，也將是首個能利用太陽光光子動量提升軌道高度的“太陽帆”飛行器。



2015年，美國行星學會曾發射並測試了“光帆1號”，當時成功驗證了光帆展開系統，但由於軌道高度較低，從太陽光中獲取的動力未能克服地球大氣的阻力。



2010年，日本宇宙航空研究開發機構在發射金星探測器的同時發射了“伊卡洛斯”號飛行器。它向金星和太陽的方向飛去，成為人類第一個成功在行星際空間運行的“太陽帆”飛行器，成功利用太陽光的動力改變了速度和姿態。