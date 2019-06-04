蘋果推出iPad專用操作系統等軟硬件產品

中評社香港6月4日電／美國蘋果公司2019年全球開發者大會3日在加利福尼亞州聖何塞開幕，蘋果公司當天發布了iOS13等操作系統的升級版本，並首次推出蘋果平板電腦專用操作系統iPadOS。



據新華社報道，今年大會由蘋果公司首席執行官蒂姆·庫克主持，會上發布了蘋果移動設備操作系統iOS13以及蘋果電腦、蘋果智能手表、蘋果電視等操作系統升級版本。此外，蘋果還首次推出了平板電腦專用操作系統iPadOS，主要發揮平板電腦大屏幕和手寫筆的優勢，聚焦分屏和多任務互動功能，並可與筆記本電腦進行任務分享。



升級版的iOS13推出了黑夜模式，並和硬件廠家合作，強化了用戶隱私保護和智能家居服務等功能。蘋果地圖實景導航、照片視頻的拍攝和編輯、定制動畫頭像等功能也得到增強。



更新的蘋果智能手表操作系統包含了新設計的多款表盤，強化了健康管理功能，自帶應用也更加豐富。同時還推出蘋果智能手表專用軟件，用戶無須在手機上安裝相關應用。



硬件方面，蘋果此次推出了新款Mac Pro專業電腦，採用英特爾的“至強”處理器，最高可達28核。與其配套，蘋果推出了32英寸、6K分辨率的Pro Display XDR顯示器。



蘋果公司還宣布，新蘋果電腦操作系統名為“Catalina”，以前系統中的iTunes數字音樂商店被拆分成蘋果音樂、蘋果播客和蘋果電視3個應用。



蘋果公司在大會上還著重介紹了系統增強現實功能的提升，庫克在2日與全球開發者大會獎學金得主會面時就表示，增強現實是未來的一個發展方向。另外可用於新版移動和電腦操作系統的語音控制功能，可給殘障人士使用帶來巨大便利。



蘋果全球開發者大會始於1983年。今年的大會持續5天，將於7日閉幕。