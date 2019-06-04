河南開封副市長鄭中華接受紀律審查和監察調查

|
中評社北京6月4日電／據河南省紀委監委消息：河南省開封市副市長鄭中華涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受省紀委監委紀律審查和監察調查。
|
|（圖片來源於網絡）
鄭中華簡歷
鄭中華，男，漢族，1965年1月出生，河南商丘人，研究生學歷，1985年9月加入中國共產黨，1984年7月參加工作。
1984.07－1989.09 商丘縣人事局幹部股長、辦公室主任，人才交流服務中心主任；
1989.09－1993.01 商丘縣政府辦公室秘書；
1993.01－1995.03 商丘縣團委書記；
1995.03－1998.02 商丘地區團委副書記、商丘市團委副書記；
1998.02－1999.11 商丘市總工會副主席、黨組成員；
1999.11－2000.07 商丘市經貿委副主任、黨組成員；
2000.07－2003.08 民權縣委常委、政法委書記；
2003.08－2006.05 柘城縣委副書記、紀委書記；
2006.05－2007.07 寧陵縣委副書記；
2007.07－2010.11 林州市委副書記、市長；
2010.11－2015.04 林州市委書記；
2015.05－ 開封市副市長（河南省紀委監委）
來源：中央紀委國家監委網站