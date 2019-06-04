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河南開封副市長鄭中華接受紀律審查和監察調查
http://www.CRNTT.com   2019-06-04 12:36:27


（圖片來源於網絡）
　　中評社北京6月4日電／據河南省紀委監委消息：河南省開封市副市長鄭中華涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受省紀委監委紀律審查和監察調查。

　　鄭中華簡歷

　　鄭中華，男，漢族，1965年1月出生，河南商丘人，研究生學歷，1985年9月加入中國共產黨，1984年7月參加工作。

　　1984.07－1989.09　　商丘縣人事局幹部股長、辦公室主任，人才交流服務中心主任；

　　1989.09－1993.01　　商丘縣政府辦公室秘書；

　　1993.01－1995.03　　商丘縣團委書記；

　　1995.03－1998.02　　商丘地區團委副書記、商丘市團委副書記；

　　1998.02－1999.11　　商丘市總工會副主席、黨組成員；

　　1999.11－2000.07　　商丘市經貿委副主任、黨組成員；

　　2000.07－2003.08　　民權縣委常委、政法委書記；

　　2003.08－2006.05　　柘城縣委副書記、紀委書記；

　　2006.05－2007.07　　寧陵縣委副書記；

　　2007.07－2010.11　　林州市委副書記、市長；

　　2010.11－2015.04　　林州市委書記；

　　2015.05－　　開封市副市長（河南省紀委監委）

　　來源：中央紀委國家監委網站

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