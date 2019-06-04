京報：中國發赴美留學預警　美須認真反思

中評社香港6月4日電／環球時報3日發表社評說，中國教育部3日發布2019年第1號留學預警指出，一段時間以來中國部分赴美留學人員的簽證受到限制，對中方留學人員正常赴美學習，或在美順利完成學業造成影響。教育部提醒廣大學生學者，要在留學前加強風險評估，增強防範意識，做好相應準備。



在第一時間接受環球時報採訪的幾名中國學者都認為，中國教育部的這一留學預警發出得十分必要，這是對美國去年以來各種歧視中國留學人員行為的應有回應。



美國現政府沉迷於一種荒唐的認識，相信中國的現代化主要是從美國“偷來的”，FBI局長雷公開宣揚“中國動員全社會去偷竊”，這等於是鼓動將防範對象擴大到所有中國在美的學者、學生和各種交流人員。美國政府帶頭歧視性對待中國留學人員，勢必增加後者在美國學習和交流的風險。



而眾所周知，留學人員為美國的教育繁榮做出了巨大貢獻，接收留學生決非美國對外部世界單方面的施舍。目前在美留學人員共約110萬人，中國留學人員占了1/3，這些人一年為美國貢獻了400多億美元的消費，其中中國留學人員在美2018年的總消費一年高達189億美元。



美國政府歧視留學生的做法開始對美國高等教育的長期繁榮構成了威脅。耶魯大學校長薩洛維不久前發公開信，表達對國際學生的堅定承諾，並要求美國政府澄清對學術交流的任何擔憂。



中國教育部3日的留學預警針對美國，這在過去是不可思議的，但美國的確出現了走向封閉的蛻變，威脅到中國留學人員的學業安全，這一預警實屬不得已而為之。美方表現出對中國留學生對美貢獻的蔑視，它在迫使中國社會在學生和學者赴美學習的問題上採取較過去更加審慎的態度。