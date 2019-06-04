圖為六月三日在北京拍攝的一款華為5G設備。 中評社香港6月4日電／記者從工業和信息化部獲悉，當前，全球5G正在進入商用部署的關鍵期。堅持自主創新與開放合作相結合，中國5G產業已建立競爭優勢。5G標準是全球產業界共同參與制定的統一國際標準，中國聲明的標準必要專利占比超過30%。在技術試驗階段，諾基亞、愛立信、高通、英特爾等多家國外企業已深度參與，在各方共同努力下，中國5G已經具備商用基礎。近期，工業和信息化部將發放5G商用牌照，中國將正式進入5G商用元年。我們一如既往地歡迎國內外企業積極參與中國5G網絡建設和應用推廣，共同分享中國5G發展成果。



人民日報報道，中國信通院政策與經濟研究所高級工程師龔達寧說，中國堅持創新與開放相結合，在5G技術、標準、產業初步建立競爭優勢。在技術標準方面，中國倡導的5G概念、應用場景和技術指標已納入國際電信聯盟（ITU）的5G定義，中國企業提出的靈活系統設計、極化碼、大規模天線和新型網絡架構等關鍵技術已成為國際標準的重點內容。截至2019年5月，在全球20多家企業的5G標準必要專利聲明中，中國企業占比超過30%，位居首位。在產業發展方面，中國率先啟動5G技術研發試驗，加快了5G設備研發和產業化進程。目前中國5G中頻段系統設備、終端芯片、智能手機處於全球產業第一梯隊。



“中國一直秉持開放、包容、合作、共贏的理念，與全球產業界攜手推進5G發展。”龔達寧介紹說，2013年，中國成立了IMT－2020（5G）推進組，愛立信、諾基亞、高通、英特爾、羅德與施瓦茨等多家知名國外企業都是推進組成員單位。基於推進組平台，國內外企業聯合開展技術研究、技術試驗和產品測試驗證，共同制定技術規範和測試規範，並積極參與測試，全球系統設備、芯片、終端、測試儀表等企業相互合作、共同促進，為加快中國5G產業鏈的發展成熟起到了重要作用。