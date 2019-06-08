中評鏡頭：新加坡美食融合各國 名不虛傳

新加坡肉骨茶（中評社 郭至君攝） 中評社北京6月8日電（記者 郭至君）新加坡是一個多種族的國家，有華人、馬來人、印度人、以及西歐人等，因此在新加坡旅行，最大的樂趣就是能遍嘗各國風味。新加坡作為美食者的樂園，名不虛傳。在此可以品嘗世界上的各種美味佳肴。中國、馬來西亞、印度、印尼等亞洲各國的名菜都匯集於此；久而久之，就發展成了一種獨特的亞洲美食代表。當然，新加坡也有它純粹土生土長的菜，這就是由長住馬來西亞、新加坡的華僑，融合中國菜與馬來菜所發展出來的家常菜，主要是中國菜與東南亞菜式風味的混合體，也稱為娘惹（Nyonya）。娘惹更是成為了一種代表新加坡的飲食文化，因此在馬來西亞也能吃到很多的娘惹菜，如甜醬豬蹄、煎豬肉片、竹笋燉豬肉等。喜食甜品的人也可以在娘惹菜中找到知音，比如由香蕉葉、椰漿、香蘭葉、糯米和糖精製而成的娘惹糕。



肉骨茶是新加坡最普遍的美食，豬肉和豬骨配合中藥煲成的湯底，碰撞出獨特的風味揚名海外，深受來自世界各地饕客的喜愛。早已成為新加坡一種獨特的飲食文化，如果不喜歡濃烈的草藥味，另一種以胡椒制成的較為清淡的湯便一定能讓你滿意。肉骨茶可與米飯與面條搭配食用，油條則是最為常見的佐茶食物。一碗肉骨茶還可與豬骨、腌菜及紅燒豆腐皮一同食用。無論如何搭配都是美味無比。



海南雞飯更可以說是新加坡的一道准“國菜”。雞肉鮮美嫩滑、米飯芳香撲鼻、配以雞湯、切片的黃瓜和辣椒醬一起食用，妙不可言。極其簡單，卻美味無比。 海南雞飯是上個世紀二三十年代由海南移民帶到新加坡的，卻意外地大受當地人歡迎。菲律賓總統馬科斯的女兒還特地搭飛機去新加坡品嘗，所以別小看這一小碗米飯，它可有“總統雞飯”之稱。



咖椰土司是新加坡人最喜愛的早餐，可在新加坡任何一家老牌咖啡館或美食廣場找到這種令人回味無窮但又簡單質樸的食品。咖椰是用雞蛋、糖、椰漿以及香蘭香料製作而成的一種當地調味醬。新加坡人都喜歡以塗抹了咖椰的土司開始一天的時光。實際上，在新加坡幾乎沒有一家咖啡店會不出售這種食品。



在新加坡，可以吃到多国菜融合在一起的多款美食佳肴，真可谓是吃货的天堂了。

