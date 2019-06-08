中評鏡頭：新加坡烏節路 獅城魅力縮影

新加坡的銀座，繁華的烏節路（中評社 郭至君攝） 中評社北京6月8日電（記者 郭至君）今年是新加坡開埠200周年，小小的新加坡，高度發達的地方真不少，其中烏節路就非常具有代表性，這個原來是果園農作物種植的地方，經過多年的發展，成為了新加坡最繁華，最熱鬧的血拼區，每到周末，人潮湧動。



烏節路（Orchard Road)是新加坡著名的旅遊購物街，時尚潮流的集結地，不同於新加坡的其他街道，赫赫有名的烏節路是現代化新加坡的橱窗和資本主義的美好成果，猶如新加坡的銀座，屬於新加坡的中央購物區，商場多、商品全、選擇餘地大，是遊客到新加坡血拼必去之地。有趣的是，不同於新加坡的其他街道，烏節路並不是因為某位特別的人物而命名的。相反，它的名字來自於19世紀40年代沿街道種植的肉豆蔻和辣椒。



烏節路上兩旁原本種滿了各式各樣的熱帶水果樹，直到1900年代初期，一場果樹病變使得這片廣大的果園都遭受侵襲，影響到農作物的生長。果園從此停產，荒蕪一片。直到1965年新加坡獨立，烏節路上開始有了第一個購物商場，就在烏節路和Scott路交叉口的附近。20世紀50年代，CK TANG在烏節路建立了一家購物中心。從60年代到70年代，LIDO電影院，烏節戲院，來福村和傑克保齡等娛樂中心相繼開放。70到80年代，大型的遠東和中心點購物中心建成，從而增強和補充新加坡商業中心的發展。而如今，新加坡政府耗資4000萬元重新打造的烏節路不再只是購物天堂，它也將與世界級著名街道媲美，為人們提供一站式的休閑好去處。



昔日杏仁和蓮霧樹早已不復存在，但寬街兩側林立的巨大悅椿樹遮陽蔽日，在涼爽的樹蔭下舒適漫步，那是烏節路悠閑的記憶。日落時分走在這條熱鬧的街上，在人潮和車流的聲音中，隱約夾雜著刺耳的鳴叫聲，漸漸的這聲響竟越來越大，蓋過周圍的一切噪音，在空中盤旋不去。仔細觀察之下，才發現聲響來自頭頂的悅椿樹，正是倦鳥歸巢時呼喚家人同伴的聲音。在鋼鐵叢林中還能聽到屬於自然的聲音，也可見新加坡“花園都市”的美譽名不虛傳了。

