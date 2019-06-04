章瑩穎案開審　被告未穿囚衣出庭神色自若

受害者章瑩穎（圖片來源於網絡） 中評社北京6月4日電／據美國《世界日報》報道，中國訪問女學者章瑩穎遭綁架殺害案，‪當地時間6月3日在伊州皮歐利亞市聯邦法庭‬開審，被告克里斯滕森（Brendt Christensen）穿著藍色襯衫及卡其色長褲在五位辯護律師陪同下，出庭參與陪審團挑選。



法官沙迪首先向第一批16名陪審團人選，說明檢方向該案被告提出一項“綁架致死罪”及兩項“作偽證罪”，其中綁架致死依聯邦法可處死刑。



未穿囚衣的克里斯滕森比一年前明顯增加了體重，在聆聽法官詢問可能陪審員過程中神情鎮定，在旁的律師也不時拿出紙張與他小聲交談。



章瑩穎的父親章榮高也到場參與，其母親及弟弟，則在法院內另一個房間等待，並未進入法庭。



沙迪表示，預計在本周內選出70名陪審員，然後從10日開始挑出最後18名，其中包括6名候補陪審員。



他並當庭宣讀了88位潛在證人名單，包括多名FBI探員、警察，其中為被告出庭作證者有53人。



他說，接下來陪審團成員將對被告進行定罪，沙迪估計約需兩到三周，可望在六月底前達成是否罪成的決定。



一旦綁架殺害罪確定成立，則將進行“量刑”，沙迪說，被告究竟判死或終身監禁，需由12名陪審員一致投票同意，這部分約需兩到三周。



3日上午的16位陪審團人選，每位均需回答法官提出“是否反對死刑？”“是否對該案有預設立場？”“是否與其他人討論過章瑩穎案？”等問題。



其中陸續有人表示不支持死刑，也有另外兩人說判處無期比死刑更糟，還有一名表示從事警務工作者自陳與同事討論過案情。



團體詢問告一段落，陪審團可能人選還需接受法官一對一詢問。



3日也到皮歐利亞法庭香檳伊大中國學生學者聯合會副主席嚴灝表示，過去兩年學生會一直關注該案，也積極協助調查並幫忙安撫家人，他說，相信正義或許或遲到，但絕不會缺席。



來源：中國僑網