61造勢爆棚　藍委曾銘宗：全台只韓能做到

藍委曾銘宗。（中評社 洪德諭攝） 中評社台北6月4日電（記者 洪德諭）中國國民黨高雄市長韓國瑜1日出席台北府前凱道誓師大會，主辦單位宣稱有40萬人參加。國民黨“立法院”黨團下任總召曾銘宗接受中評社訪問分析，台灣現在大概只有韓國瑜能做到這麼大能量的動員。至於當天現場有許多“立委”或是“立委”參選人出席，曾則說，對於個別委員的出席表示尊重。



對於韓國瑜61讓凱道變成“紅海”，曾銘宗分析，6月1日的造勢可說是相當成功，因為短時間能號召近40萬人參與相當不容易，台灣大概只有韓做得到這麼大能量的動員。



至於外界認為，以這場造勢的動員能量，“國民黨初選已經結束”，曾銘宗說，國民黨已有明確的初選機制，最後還是要看民調決定，能不能將此誓師大會的能量反映在民調上。



誓師大會中，有許多藍委現身，包括蔣萬安、柯志恩等。曾銘宗表示，黨團立場是尊重個別委員出席，但國民黨團並沒有幹部參加，就是避免黨團會有代表性的意義。



在韓國瑜舉辦完誓師大會後，國民黨另一名爭取初選提名者鴻海董事長郭台銘近期動作頻頻，先是在3日召開“中美貿易戰下的台灣嚴重危機”記者會展現其經濟專長，4日則是要與參加全台村里長聯誼會，有與韓國瑜較勁的味道。曾銘宗指出，任何候選人在登記初選後都會傾全力在初選尋求出線，這是很正常的現象。