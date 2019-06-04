美國準備對4大科技巨頭動手　風暴即將來襲

中評社香港6月4日電／消息人士周一（3日）對路透稱，美國政府正準備調查亞馬遜、蘋果、Facebook和谷歌的強大市場力量，可能對部分全球最大企業展開前所未有的大範圍調查。



路透社報道，兩位消息人士稱，在美國，反壟斷法的實施由聯邦貿易委員會（FTC）和司法部共同負責，分別監管這四家公司。亞馬遜和Facebook由FTC監管，蘋果和谷歌由司法部監管。



科技公司在美國和全球正面臨抵制，因為一些人認為這些公司力量過於強大，正對用戶或競爭性市場環境產生負面影響。



美國司法部和FTC一般不會承認正在為某項調查做準備。



美國總統特朗普 曾要求加強檢視谷歌等社交媒體公司與谷歌，指責他們刻意壓制保守派在網路上發聲，但沒有拿出任何證據。他也一再批評亞馬遜占美國郵政的便宜，對此他也沒有佐證。



Facebook（FB.O）和谷歌母公司Alphabet （GOOGL.O）的股價周一都下跌逾6%。亞馬遜（AMZN.O）股價跌4.5%，蘋果（AAPL.O）跌1%。



美國媒體周五報道，司法部正準備調查谷歌，以判斷這家全球最大線上廣告平台是否利用其龐大規模排擠競爭對手、違反公平競爭法規。谷歌周五不予置評。



華盛頓郵報周六報道稱，針對亞馬遜的任何調查都將由FTC進行。亞馬遜周一對該報道不予置評。



蘋果與Facebook周一未立即回覆置評請求。