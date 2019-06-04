朱立倫：自己人打自己人　國民黨受害

朱立倫（中）與曾永權（右）、郝龍斌（左）一起對媒體說明。（中評社 倪鴻祥攝） 中評社台北6月4日電（記者 倪鴻祥）中國國民黨啟動2020提名初選作業，黨中央5人徵詢小組今天上午與前主席朱立倫會面，朱立倫在會後表示，希望2020大家團結一致，絕對不要自己人打自己人，任何明槍暗箭造成黨內同志內傷或重傷，最後受害的必定是國民黨。



5人徵詢小組包括副主席曾永權、郝龍斌、副秘書長杜建德、組發會主委李哲華、考紀會主委魏平政上午全員出動，赴安和路二段的“國家大樓”10樓朱立倫辦公室處會面，會後朱立倫與曾永權、郝龍斌一起在一樓說明。



朱立倫表示，今天主要是討論2020國民黨的狀況，主要關心重點是希望2020團結一致，在這過程中要怎樣凝聚共識推出最強候選人。



朱立倫指出，他一再強調朱某人一定努力做最強候選人，而且強調絕對不要自己人打自己人，任何明槍暗箭造成黨內同志內傷或重傷，最後受害的必定是國民黨。秉持這樣的原則，未來大家比好不比爛，讓大家彼此能相互鼓勵支持，最後能爭取2020勝選。



朱立倫說，除了談大選，也談到“立委”選舉，因為2020是“總統”、“立委”一起選，所以都要能推出最優秀的團隊及候選人，畢竟他也當過主席，所以和大家一起討論。



曾永權也呼籲各參選同志支持者要本君子之爭，口不出惡言，來場君子之爭的初選，要在公平公正的初選機制下，讓黨最強候選人，帶領國民黨在2020勝出，重返執政撥亂反正。