港股乏方向　六絕月尋底格局未變

五窮月過後，港股技術上呈現超賣，不排除短期出現反彈，但環球政經環境仍不容樂觀。 中評社香港6月4日電／踏入6月首個交易日，恒指昨天早段一度跌165點，創26735點的逾4個月低位，惟午後在騰訊（700）及電訊股力托下，跌幅逐步收窄，收市報26893點，跌7點；國企指數收報10430點，升43點；主板全日成交827億元。



香港商報報道，五窮月過後，港股技術上呈現超賣，不排除短期出現反彈，惟環球政經環境仍不容樂觀，分析預期港股6月將於26000至27500點水平上落。



電訊及5G概念股炒上



騰訊近日在約320元觸底後連升3日，昨收報333.6元，升2.3%，貢獻恒指61點。工信部發布消息，將於近日發放5G商用牌照。內地電訊及5G概念股應聲炒上。三大內地電訊股收升1.7%至3.3%。中國鐵塔（788）升4%；中興通訊（763）及京信通信（2342）飆8.1%及10%。港股通（滬）昨錄逾7億元人民幣淨流入，全日餘額412.57億元人民幣。港股通（深）錄逾5億元人民幣淨流入，餘額414.94億元人民幣。



不過，金融股持續捱沽，友邦保險（1299）跌1.6%；豐控股（005）跌1.2%；港交所（388）跌1.1%，合共拖低恒指87點。澳門賭收疲弱，上季GDP按年倒退3.2%。濠賭股捱沽，金沙中國（1928）收挫3.4%，是表現最差藍籌。小米集團（1810）被拋售，股價曾挫近7%，創8.92元上市新低，收報9.09元，跌5.1%。



技術走勢方面，恒指14天RSI目前仍處於25的超賣水平，港股短線能否反彈，視乎成交是否配合。不過，主導大市氣氛的中美貿易戰未有化解跡象，隨著內地近日的強硬回應，為兩國恢復談判再添不明朗因素，因此市場預期直至6月底習特會舉行之前，港股仍會繼續維持尋底格局，而港股20天線（約27880點）一旦跌穿250天線（27812點），形成“終極死亡交叉”，屆時有機會下試更低水平，即年初升軌前約24896點。



大中華投資策略研究學會副會長（港股）李偉傑表示，現時市場正關注中美元首會否在月底舉行的二十國集團（G20）峰會會面。他認為，大市的投資氣氛未有改善，港股升得慢跌得快，料恒指6月將於26500點至27500點水平上落。

