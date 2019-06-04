藍初選升溫　曾永權：25日起辦三場說明會

朱立倫接受媒體訪問。（中評社 倪鴻祥攝） 中評社台北6月4日電（記者 倪鴻祥）中國國民黨啟動2020提名初選作業，黨中央5人徵詢小組今天上午拜訪前主席朱立倫，明天拜訪高雄市長韓國瑜。曾永權表示，6月10日公布參與初選的名單，6月11至14日邀參選人舉行協調會，預訂6月25、29日及7月3日舉辦南、中、北共三場電視說明會，7月5日至15日進行民調，7月28日全代會通過提名人選。



5人徵詢小組包括副主席曾永權、郝龍斌、副秘書長杜建德、組發會主委李哲華、考紀會主委魏平政上午全員出動，赴安和路二段的“國家大樓”10樓朱立倫辦公室處會面，會中除提到大選時程與2020情勢發展，也討論“立委”選情，會後朱立倫與曾永權、郝龍斌在一樓說明。



曾永權表示，黨中央一貫立場，就是為黨找出最強的候選人，讓國民黨2020能重返執政；對於會中討論到各選區“立委”布局，也會依逐一實行。他呼籲各參選同志支持者要本君子之爭，口不出惡言，來場君子之爭的初選，要在公平公正的初選機制下，讓黨最強候選人，帶國民黨在2020勝出，重返執政撥亂反正



曾永權指出，全台區域“立委”共有73個選區，再加山地、平地原住民共6個選區，總共79個選區，每一個選區等同於小縣長選舉，所以布局非常重要，尤其初選過程要維持和諧，首重要團結一致才能勝選，不要惡性競爭。